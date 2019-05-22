طهران تستضیف إجتماعا ثلاثیا مشتركا مع العراق والیونیسف حول إزالة الألغام

وحسبما أفاد الموقع الإعلامی لوزارة الداخلیة، انعقد الإجتماع التنسیقی لإقامة المؤتمر الثلاثی المشترك بین إیران والعراق وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، بحضور ممثلی المركز الإعلامی، وقسم الشؤون الدولیة، ومكتب الشؤون الحدودیة بوزارة الداخلیة، وكذلك ممثلین عن مركز إزالة الألغام فی وزارة الدفاع و إسناد القوات المسلحة، ورئیس الیونیسف فی إیران 'ولیام باركس'.

وصرح باركس خلال هذا الإجتماع، انه من الممكن إستقطاب المساعدات التقنیة والمالیة الدولیة لهذا المشروع، إذا ما تم تحدید إطار التعاون ثلاثی الجانب بین الحكومة الإیرانیة والعراقیة والیونیسف بالتعاون مع الوكالات الأخري للأمم المتحدة.

وأضاف، انه تم إجراء مباحثات مع ألمانیا وفرنسا وسویسرا وكوریا الجنوبیة وأسترالیا والیابان فی هذا الصدد.

وتقرر خلال هذا الإجتماع، أن یقوم المعنیین بإزالة الألغام فی وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ومكتب الیونیسف فی إیران، بارسال مشروع البرنامج والإطار المقترح لهذا التعاون الي المركز الإعلامی والشؤون الدولیة بوزارة الداخلیة، علي أن یتم إرساله بعد مناقشته الي وزارة الخارجیة لإتخاذ الخطوات التالیة.

وتجدر الإشارة الي أن خطة العمل المشتركة لإزالة الألغام، تتضمن مجموعة من المواضیع بما فی ذلك تطهیر المناطق الحدودیة والملوثة بالألغام، والعمل علي توعیة أهالی المناطق الملوثة بالنسبة لمخاطر الألغام، وكذلك دعم الضحایا وتعزیز الجهود للحد من الخسائر البشریة والبیئیة الناجمة عن الألغام.

إنتهی **أ م د

