إعادة فتح خط السكك الحدیدیة بین طهران وأنقرة

وعلي هامش تدشین مشروعین فی مجال السكك الحدیدیة فی محافظة آذربایجان الشرقیة (شمال غربی البلاد)، أضاف رسولی الیوم الأربعاء فی تصریح للمراسلین، ان المباحثات جاریة علي صعید الخبراء فی هذا المجال وسیتم قریبا تدشین خط سكك الحدید الرابط بین طهران وتبریز ووان وأنقرة.

وفی جانب آخر من حدیثه، أشار المدیر التنفیذی لمنظمة السكك الحدیدیة الي قبول العضویة الدائمة لإیران فی للمؤتمر السبعین لمجلس النقل السككی فی دول الكومنولث (CIS) بالعاصمة الفنلندیة هلسنكی وصرح، ان هذه العضویة تشكل فرصة جیدة لإزدهار النقل الدولی وترانزیت السلع فی البلاد؛ مما یؤدی الي تنمیة ترانزیت السلع عبر خطوط السكك الحدیدیة بین دول آسیا الوسطي وإیران.

وأضاف، ان عضویة إیران فی هذا المجلس تؤدی الي تنشیط ممر الشمال-جنوب من أوروبا الي جنوب شرقی آسیا.

كما أعلن مساعد وزیر الطرق عن توقیع إتفاقیة للتعاون فی مجال تبادل العربات بین إیران وتركیا ودول الكومنولث وقال، ان التوقیع علي هذه الإتفاقیة یسهم فی النهوض بالطاقة الإستیعابیة لنقل السلع والركاب.

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