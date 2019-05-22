الطائرات المسيرة اليمنية تواصل لليوم الثاني قصف مطار نجران

وأعلن مصدر عسكري يمني، أن هذه العملية الهجومية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران.

وأكد المصدر نجاح العملية الهجومية من قبل سلاح الجو المسير في مطار نجران اليوم؛ موضحاً أن الطائرات الحربية المستهدفة في المطار كانت تستخدم لشن غارات علي المواطنين الأبرياء؛ بحسب موقع قناة 'المسيرة' الالكتروني.

وفي سياق متصل كان سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية، نفذ صباح أمس الثلاثاء، عملية هجومية بطائرة من ذات النوع مستهدفاً خلالها مخزناً للأسلحة في مطار نجران؛ ما أسفر عن نشوب حريق هناك.

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