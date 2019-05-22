سفير كازاخستان:

استضافة كازاخستان لمفاوضات الاتفاق النووي كانت مرضية لجميع الاطراف

طهران/22 ايار/مايو/ارنا- قال سفير كازاخستان لدي طهران' اسخت اورزباي' ان المفاوضات النووية بين ايران والدول 5+1 التي جرت عدة جولات منها في كازاخستان كانت مرضية لجميع الاطراف لانها بلد محايد في المفاوضات.

واضاف اورزباي اليوم الاربعاء في لقاء صحفي، ان العلاقات بين ايران وكازخستان علاقات مميزة وودية مبينا انه قدم وعدا للرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف بانه سيبذل مابوسعه لتنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات متمنيا ان تكون العلاقات بين البلدين ايجابية و مثمرة لكلاهما.
واشار سفير كازاخستان في طهران الي العلاقات الاقتصادية بين ايران وكازاخستان في ظل الحظر وقال : ان الحظر مفروض ولايمكن غض الطرف عنه ولكن توجد هناك مجالات للتعاون المشترك ومنها الثروة الحيوانية و الزراعة .
ونوه اورزباي الي ان عددا من الشركات الايرانية جاءت الي كازاخستان وتم تسجيلها وذلك لتنشط في مجال تربية المواشي .
واعرب الدبلوماسي الكازاخي عن امله ان لايكون الحظر مانع امام تطوير العلاقات بين البلدين وقال ان الكثير من تجار بلده ابدوا رغبتهم العمل في ايران مؤكدا استعداد بلاده التام للتعاون مع ايران في جميع المجالات الاقتصادية.
واجاب اورزباي علي سؤال مراسل ارنا حول دور كازاخستان في استضافتها المفاوضات النووية و دورها في الحفاظ عليها ؟ قال ان المفاوضات النووية بين ايران والدول 5+1 التي جرت عدة جولات منها في كازاخستان كانت مرضية لجميع الاطراف لانه بلد محايد في المفاوضات.
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استضافة كازاخستان لمفاوضات الاتفاق النووي كانت مرضية لجميع الاطراف

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