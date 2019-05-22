جامعة طهران للعلوم الطبية بدأت تعاونها العلمي مع فنلندا

طهران/ 22 أيار/ مايو/ ارنا - وقعت كلية الصحة بجامعة طهران للعلوم الطبية، وكلية الصحة والعلوم الاجتماعية بجامعة تامبيري في فنلندا، علي مذكرة تفاهم للتعاون العلمي .

عقب زيارة مسؤولين من كلية الصحة التابعة لجامعة طهران للعلوم الطبية إلي فنلندا، وقعت الكلية مذكرة تفاهم تهدف إلي زيادة التعاون الثنائي في مجال البحث والتعليم والشؤون الأكاديمية الأخري مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة تامبيري في فنلندا .
جامعة تامبيري في فنلندا، التي تضم أكثر من الفي عضو في هيئة التدريس و 35 ألف طالب، هي واحدة من أفضل 100 جامعة في العالم، والتي بدأت تتعاون مع كلية الصحة، بجامعة طهران للعلوم الطبية، قبل عام.
مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة ثلاث سنوات وتوفر العديد من الفرص للمشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإنشاء دورات تدريبية مشتركة،
كما توفر مذكرة التفاهم الفرصة للجامعتين لإجراء مشاريع علمية.
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علمي آموزشي

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التعاون العلمي

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جامعة طهران للعلوم الطبية بدأت تعاونها العلمي مع فنلندا

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