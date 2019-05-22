شهرحافل بالتوتر.. بدءا بالحظر و انتهاء بتفجیر الفجیرة

ومضی اسبوع علي وقوع 4 انفجارات علی الاقل بالقرب من میاه الفجیرة باعتبارها احد اهم موانیء الامارات حیث ادی الی تغییر مسار الاحداث علی الظاهر فی منطقة الخلیج الفارسی الی حد ما وهی احداث بدات نحو 10 ایام قبل وقوع هذه التفجیرات لكن ربما یجر بنا ان نلقی نظرة علی المسار الزمنی لهذه القضایا لكی نری من این بدأت وكیف وصل الی هنا:

1- بدأت القضیة یوم 3 من ایار/مایو الحالی وبالتحدید من الیوم الذی تم تنفیذ قرارعدم تمدید اعفاء زبائن النفط الایرانی لمدة ستة اشهر اخري من قبل الولایات المتحدة بحیث ان من وجهة نظر واشنطن یجب علی كافة الدول عدم شراء النفط من ایران واذا حدث هذا الامر فان تلك الدول ستخضع للعقوبات الامیركیة.

2- بعد مرور ثلاثة ایام علي هذه القضیة ای فی یوم 6 من شهر ایار/مایو الحالی اعلنت الولایات المتحدة بانها سترسل حاملة الطائرات 'آبراهام لینكولن' الی منطقة الخلیج الفارسی. وبشان اسباب ارسالها قال الامیركان بان هذا الامر یجری من اجل ارسال رسالة الی ایران مفادها ان ای هجوم علی مصالح الولایات المتحدة سترد واشنطن علیها.

3- بعد مرور یومین ای فی یوم 8 ایار/مایو الحالی وتحدیدا فی ذكری انسحاب امیركا من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووی) دخل التوتر بین ایران والولایات المتحدة مرحلة جدیدة وفی هذا الیوم قررت ایران تخفیض التزاماتها فی اطار هذه الخطة وفقا لهذه الوثیقة الدولیة وفی نفس الیوم اعطت ایران مهلة 60 یوما للاعضاء المتبقین فی الاتفاق النووی لتوفیر امكانیة استفادة ایران من المیزات الاقتصادیة لهذا الاتفاق.

4- فی تلك الیوم، رفعت الولایات المتحدة مستوی تهدیداتها حیث اعلنت بانها سترسل عددا من الطائرات القاذفة من طراز بی 52 الی المنطقة.

5- ادی نشر هذا الخبر بصورة واسعة فی مساء یوم 8 من ایار /مایو الحالی وكذلك الساعات الاولی من فجر یوم 9 من هذا الشهر حسب توقیت طهران الی احتقان المنطقة بشدة وفی نفس الوقت ادعت قناة 'سی ان ان' الامیركیة نقلا عن مسؤولین فی البنتاغون ان ایران تقوم حالیا بنقل صواریخها فی الخلیج الفارسی.

6- فی نفس الیوم الغي وزیر الخارجیة الامیركیة مایك بمبیو زیارته الی المانیا وزار العراق من دون تخطیط مسبق ولم یتضح الامر بشان برنامج زیارته هذه فی تلك الوقت لكن بعد مرور ایام اتضح بانه حذر خلال الزیارة من الهجوم علی مصالح امیركا من قبل فصائل مثل الحشد الشعبی كما دعا بومبیو العراق بان یتخذ موقفا محایدا بشان التوتر بین ایران وامیركا علی الاقل.

7- فی یوم 8 من شهر ایار /مایو الحالی فرضت الولایات المتحدة عقوبات جدیدة علی قطاع المعادن فی ایران لكن فی المقابل ادانت روسیا هذا الاجراء الامیركی عبر اصدار بیان جاد وقوی وحتی انها اعطت الحق لایران بشان خفض الالتزامات الواردة فی الاتفاق النووی وجاء ذلك بعد ان زار وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف موسكو علی راس وفد رفیع مساء یوم 7 من شهر ایار/مالی الحالی.

8- ساد الهدوء لمدة یومین الی ان بثت قناة المیادین خبرا فی الساعة 12 و40 دقیقة من یوم الاحد المصادف 12من شهر ایار/مایو الحالی مفاده ان تفجیرات قویة وقعت فی میناء الفجیرة بالامارات.

9- الفجیرة میناء یحظی بالاهمیة لسببین وهما ان هذا المیناء یشكل احد اهم موانیء لشحن النفط فی منطقة الخلیج الفارسی بحیث ان ثلث نفط منطقة الخلیج الفارسی یتم بیع وشراءه فی هذا المیناء سنویا وان خط أنابیب نفط حبشان الفجیرة التی تم انشاءه بین عامی 2008 و2012 یعتبر احد طرق لالتفاف عن مضیق هرمز فی حال حدوث خطر للسفن التجاریة الموجودة فی هذا المیناء حیث یبلغ قدرة استیعابه لنقل النفط ملیون و500 الف برمیل یومیا.

10- وتعاطت الامارات مع هذه القضیة بصورة حذرة جدا وان الاماراتیین لجأوا الصمت تجاهها تماما فی بدایة الامر وبعد مرور ساعات فانهم نفوا هذا الخبر عبر امارة الفجیرة لكنه حینما اعلنت المیادین بانها تمتلك ارقام واسماء بعض هذه السفن وستقوم باعلانها فان الاجواء غیرت الی حد ما وان بعض الرواد الذین كانوا یرصدون تحرك السفن واجواء منطقة الشرق الاوسط اعلنوا بان المؤشرات ترافقها الحقائق اذ من المحتمل وقوع هذا الحادث.ولكن بالرغم من ذلك، فان الاماراتیین استمروا فی نفی الحادث وحتی انهم ارسلوا مصور صحیفة نشنال الی شواطیء الفجیرة لكی یوحی عن طریق بث عدد من الصور بان الاوضاع هادئة. لكنه لیس معلوماً انه اذا كان الامر كذلك حقیقة فلماذا ان بعض الرواد كانوا یشتكون من عدم نجاحهم فی البحث عن كلمة الفجیرة فی موقع تویتر او حتی موقع غوغل وهم كانوا یعزون هذا الامر بالنفوذ الذی تتمع به الامارات فی هذه الشركة التكنولوجیة العملاقة (بید انه لم تؤكد هذا الخبر وتم نقله علی اساس تصریحات الرواد). وعلی ایة حال، فان الحكومة الاماراتیة خرجت من الموقف الدفاعی بعد مرور نحو ثمانیة ساعات واعلنت رسمیا بحدوث عمل تخریبی لاربع سفن فی المیاه القریبة من الفجیرة بما فیها سفینتین سعودیتین.

11- واتخذت التوجهات الاعلامیة فی الایام اللاحقة مسارا بان تصبح ایران المشتبه بها فی هذه الهجمات او عملیة التخریب علی حد قول الاماراتیین رویدا رویدا وان هذا الامر حدث من خلال اربعة مراحل هجومیة حیث ان الامارات شكلت فرق تحقیق دولیة یضم اشخاص من القیادة المركزیة الامیركیة فی المنطقة (سنتكام) واعلنت السعودیة رسمیا بانها تعتقد بان ایران هی وراء هذه الهجمات واعلنت وكالة رویترز هذا الخبر نقلا عن عدد من المسؤولین الامیركیین المطلعین وفی نهایة المطاف فان شركة تأمین نرویجیة اتهمت الملاحة الایرانیة وتحدیدا حرس الثورة الاسلامیة فی هذا الحادث .

12- ویجدر الاشارة بانه عقب اعلان نبأ الانفجار فی اربعة ناقلة النفط فان البعض تذكروا ناقلة النفط الایرانیة التی وقع لها حادث فی یوم 2 ایار/مایو الحالی بالقرب من میناء جدة وانها مازالت متواجدة فی هذا المیناء حتی الان وفقا للمعلومات المعتلقة برصد السفن وبینما لم یتضح بعد ما هو الحادث التی وقع لهذه الناقلة فان البعض عكفوا علی تحلیلات مؤامراتیة.

13- ومع ذلك، فانه وصل خبر مفاجیء یوم 14 ایار/مایو الحالی بان سبع طائرات مسیرة لحركة انصار الله الیمنیة استهدفت خط الانابیب التی تمتد من شرق السعودیة الی غربها وكما اعلنت السعودیة فانها استهدفت محطتین للضخ فی هذه المنطقة وقامت بتفجیرها، وان اهمیة هذا الخط یمكن فی انه یعتبر طریق آخر للالتفاف عن مضیق هرمز وكان من المقرر بان ینقل النفط المنتج فی المناطق الشرقیة للسعودیة الی المناطق الغربیة لها بقوة استیعاب خسمة ملایین برمیل یومیا. وبالرغم من ان حركة انصار الله الیمنیة اعلنت رسمیا مسؤولیتها عن هذا الاستهداف فان السعودیین اعلنوا خلال الایام الثلاثة الاخیرة بانه ایران هی وراء هذا الاستهداف حسب وجهة نظرهم. بید ان هذه القضیة لم تؤكد من قبل ایران.

14- ان هذا الامر وقع فی نفس الیوم الذی اعلنت صحیفة نیویورك تایمز عن ان امیركا تعكف حالیا علی دراسة خطط الاعتداء علی ایران مجددا بما فی ذلك عن طریق ارسال 120 الف عسكری وهو قضیة نفاها ترامب بنفسه. وان الملفت ایضا بان الانباء التی كانت تشیر الی نقل الصواریخ فی الخلیج الفارسی او دراسة خطط الاعتداء علی ایران تم بثها عبر وسائل الاعلام التابعة للحزب الدیمقراطی ای قناة سی ان ان وصحیفة نیویورك تایمز، وان قناة فوكس نیوز علی سبیل المثال لم تنفخ فی نار الحرب مع ایران.

15- وأسفر جمیع هذه الانباء خلال نحو 17 یوما الی خفض حجم التهدیدات ضد ایران وان المسؤولین الامیركیین تحدثوا مع وسائل الاعلام مرارا وحتی مرتین فی یوم واحد وقالوا انهم لایرغبون فی وقوع حرب ویریدون بان یتفاوضوا مع ایران وفی الوقت الراهن یبدو ایضا بان حاملة الطائرات آبراهام لینكون رست فی السواحل الشرقیة لسلطنة عمان وان سائر الاسطول البحری الامیركی تركت الخلیج الفارسی ودخلت میاه بحر عمان.

16- ومن جهة اخری فانه تم الاعلان قبل یومین بان ناقلة نفط ایرانیة شحنت النفط للمرة الاولی بعد قرار عدم تمدید الاعفاء الامیركی وهی فی طریقها نحو الصین وان لغز هذه القضیة هو ان قیود الحظر والحظر النفطی انكسرا علی ما یبدو.

17- وكان یمكن بان یشكل وجود انباء عن وجود خلافات فی فریق ترامب وتحدیدا الخلاف بین بولتون وبمبئو او بولتون مع ترامب نفسه حدثا ایجابیا اخر وسط هذه الاجواء بید ان ترامب نفاها بنفسه.

18- وفی ظل هذه الظروف، فان وجود مؤشرات حول زیارة الرئیس السویسری ووزیر الخارجیة العمانی الی الولایات المتحدة بصورة متزامنة اوجدت انطباعا لدی البعض بان كفة التفاوض فی المنطقة باتت اثقل، وان ما یمكن ان نقوله حالیا هو ان ایران خرجت من الموقف الدفاعی بشدة مقارنة بیوم 8 ایار/مایو الحالی وان هذا الامر ادی الی انسحابات جادة فی المنطقة خاصة من قبل امیركا.

19- فی ظل هذه الظروف فكیف یمكن تحلیل الاحداث مثل ما وقع فی العراق مساء امس (الهجوم الصاروخی علی قرب السفارة الامیركیة) وتغریدة ترامب الحادة ؟ یبدو بان هذه الاحداث یجب عدم اعتبارها كمسار عام حیث یجب اعتبارها فی اطار قضایا صغیرة تشكل منحنیات الجیب فی نهایة المطاف لكی تتمكن القوی المتنازعة (وتحدیدا ایران وامیركا) تغییر كفة المعالات لصالحها فی ای لحظة وان المؤشر الذی یدل علی هذا الامر یجب ان یری فی مقابلة قائد فیلق البدر فی العراق حیث قال قبل یوم من هذا الهجوم الصاروخی بان المنظمة العسكریة وكذلك الحشد الشعبی لاینویان القیام بهجوم علی مقرات القوات الامیركیة.

انتهی**2018**2041**

