فی ختام مهامها

مجموعة القطع البحریة الـ61 للجیش ترسو فی میناء بندرعباس

طهران/ 22 أیار/ مایو/ ارنا - رست مجموعة القطع البحریة الإیرانیة الواحدة والستین التابعة للقوة البحریة للجیش الایرانی فی میناء بندرعباس (جنوب) بعد انجاز مهمتها التی استغرقت 67 یوما.

ونقلا عن العلاقات العامة للقوة البحریة لجیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، ان مجموعة القطع البحریة الواحدة والستین التی تتكون من مدمرة 'سبلان'، وسفینة 'بندرعباس' اللوجستیة، رست صباح الیوم فی المنطقة البحریة الأولي التابعة للقوة البحریة للجیش فی میناء بندرعباس بعد 67 یوما من الإبحار وزیارة مینائی سلطان قابوس وصلالة فی عمان والمشاركة فی التدریبات المشتركة للأغاثة والانقاذ البحری بین ایران وسلطنة عمان.
وقال قائد مقر اسطول الجنوب التابع للجیش الادمیرال ' افشین تاشك' فی حفل استقبال المجموعة البحریة الواحدة والستین، ان ارسال القطع البحریة الي المیاه الحرة یأتی فی اطار تنفیذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة وللحفاظ علي مصالح الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة فی المیاه البعیدة الي جانب الاشراف الاستخباراتی و ضمان أمن الملاحة البحریة للبلاد، و كذلك نقل رسالة السلام و الصداقة.
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مجموعة القطع البحریة الـ61 للجیش ترسو فی میناء بندرعباس

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