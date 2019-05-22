ليعود ترامب إلي الاتفاق النووي وطاولة المفاوضات مع إيران

و في مقابلة مع احدي المحطات الأمريكية، وصف موسويان قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بالخاطئ، وقال، ان عودة الرئيس الامريكي إلي الاتفاق النووي ستمكنه من العودة الي طاولة المفاوضات، هذا المسار سيفتح الطريق أمام محادثات القوي العالمية مع إيران.



وبالإشارة إلي التقارير المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الالتزامات النووية الإيرانية ، قال: لقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي الأقل 14 مرة، أن إيران قد أوفت بجميع التزاماتها ولم تكن لديها إخفاقات.



واشار الي مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علي الاتفاق النووي وقال: ان امريكا لم تتخلي عن الاتفاق النووي فحسب، بل عاقبت أعضاء الأمم المتحدة الآخرين لتنفيذهم قرار مجلس الأمن، والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة.



وأكد موسويان: في الواقع، فإن ترامب وباعتماد هذه السياسة، أساء الي أعلي سلطة أمنية سياسية بالعالم إي الأمم المتحدة.

وقال موسويان بشأن مهلة الستين يوما لإيران، وما إذا كانت إيران ستبدأ التخصيب بعد هذا الموعد النهائي؟ قال : انه وفقا للاتفاق النووي فان امريكا واوروبا تعهدتا برفع العقوبات النووية وعدم فرض عقوبات مماثلة، لقد انتهكت الولايات المتحدة التزاماتها بفرض الحظر ضد إيران، وأيضا عاقبت أعضاء الأمم المتحدة الآخرين لتنفيذهم قرار المنظمة.



وصرح إن اثنين من الإجراءات التي قررت إيران تعليق تنفيذها مؤخراً، لاتعتبر انتهاكا للاتفاق النووي، فان إيران حذرت الدول الموقعة علي الاتفاق النووي من أن هذا الاتفاق دولي ومتعددة الأطراف، وإذا كانت هذه الدول لا تريد تنفيذه، فلا تتوقع أن تنفذه إيران من جانب واحد إلي الأبد.



وبشان استراتيجية 'فريق ب' بولتون وبنيامين نتنياهو و بن سلمان وبن زايد: قال موسويان، ان هدف جون بولتون واضح، لقد كان حليفا لجماعة المنافقين الإرهابية، وفي خطابه خلال الاجتماع السنوي للمنافقين، تمني الاطاحة بحكم إيران، اما نتنياهو فانه يحاول ومنذ سنوات اقناع الولايات المتحدة لمهاجمة ايران، هذا الشخص كان العامل المهم في انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وتسمية حرس الثورة كمنظمة إرهابية.



وبشان ولي عهد السعودية بن سلمان وولي عهد الامارات بن زايد قال موسويان، ان هذين يضغطان علي امريكا ولسنوات عديدة لشن ضربة عسكرية ضد إيران.

وصرح الباحث بجامعة برينستون بالولايات المتحدة وعضو سابق في فريق التفاوض النووي الإيراني، ان وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري صرح ثلاث مرات إن السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين طلبوا منا وفي كل لقاء بمهاجمة إيران.



وتابع موسويان : لذلك، فإن مخطط 'فريق ب' الرباعي، المؤلف من بولتون ونتنياهو وبن سلمان وبن زايد، هو جر أمريكا للحرب مع إيران.



واضاف: لهذا السبب، حذر أعضاء الكونغرس الامريكي والإيرانيون والأوروبيون وغيرهم في المجتمع الدولي، مرارا وتكرارا من هذا السيناريو، وهو سيناريو يشكل خطورة كبيرة علي المجتمع الدولي.



وحذر موسويان من السيناريوهات التي تحاول جر ترامب إلي فخ الحرب، قائلاً: يسعي مرتكبو هذه المؤامرات إلي اعداد أحداث من شأنها أن تؤدي الي الهجوم علي عدد من الجنود الأمريكيين، أو المنشآت الأمريكية، أو منشآت التحالف الأمريكي، وعلي الفور توجه اصابع الاتهام نحو إيران، لوضع ترامب تحت رحمة العمليات العسكرية.

انتهي** 2344

