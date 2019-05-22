جامعتا اميركبير وهارفارد تصدران كتابا مشتركا

وافادت العلاقات العامة لجامعة امير كبير الصناعية ان دار iOP للنشر هي من اشهر دور النشر في المجال العلمي اصدرت هذا الكتاب تحت عنوان 'مقدمة حول دور النانو في الطب' و الكتاب هو حصيلة التعاون المشترك بين استاذ كلية الهندسة الطبية لجامعة امير كبير 'محمد ربيعي ' والبروفسور 'همبلين' من جامعة هارفارد الامريكية.

ويتكون الكتاب من سته فصول و يتناول مبادئ تكنولوجيا النانو و دورها في الطب.

ويعد هذا الكتاب جزءً من مجموعة الكتب التي اصدرتها دار iOP للنشر والتي تعود ملكيتها لـ 'موركان وكلي بول' في أمريكا.

انتهي** 1453**1110

