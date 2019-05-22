ماذا تريد امريكا من الأمة العربية و ايران؟!

وكتب الكاتب المصري 'محمد سيد احمد' مقالا جاء فيه لا أعرف من أين تكون البداية..هل نذهب مباشرة إلي البلطجة الأمريكية علي إيران في محاولة جديدة لاستنزاف أموال بعض دول الخليج الفارسي تحت حجة واهية وهي التهديدات الإيرانية لهذه الدول؟ مؤكدا بالطبع كل عاقل يدرك أن التهديدات الأمريكية لإيران تهدف في الأساس إلي وقف المشروع الإيراني المقاوم للمشروع الأمريكي– الصهيوني الذي يهدد أمن العدو الصهيوني بالمقام الأول؟.

واضاف هل نذهب مباشرة الي البلطجة الامريكية علي ايران أم نرجع للخلف خطوات للحديث عن بداية المؤامرة علي سورية قلب عروبتنا النابض، وشن الحرب الكونية عليها عبر الوكلاء من الجماعات التكفيرية الإرهابية المسلحة التي تم تجييشها بعد تدريبها وتمويلها وتسليحها وإرسالها إلي الأراضي العربية السورية عبر الحدود المفتوحة مع الوكلاء الإقليميين وخاصة تركيا وغيرها التي أنشئت بها غرف عمليات حربية تديرها أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية لدعم هذه الجماعات المرتزقة التي جاءت إلي الأراضي العربية السورية من كل أصقاع الأرض، كل ذلك لأن سورية رفضت الخنوع والخضوع والتبعية للعدو الأمريكي ووقفت في وجه حليفه الصهيوني وداعمة لكل حركات المقاومة في مواجهة هذا العدو الصهيوني، فكان الانتقام هذه الحرب المجرمة التي استخدمت فيها أقذر الأساليب من الادعاءات والكذب عبر الآلة الإعلامية الجهنمية الجبارة التي تفبرك الأخبار والصور والأحداث طوال الوقت؟.

أم نعود خطوات أوسع قليلاً لنتذكر هذا العدو الأمريكي وحلفاءه الذين قاموا بغزو ليبيا بحجة امتلاكها أسلحة الدمار الشامل والسلاح الكيماوي الذي لم يثبت امتلاكها له، وكان الهدف الحقيقي هو تقسيمها وتفتيتها من أجل الاستيلاء علي خيراتها التي في باطن الأرض.

وفي الوقت نفسه كانت تدعم الجماعات الإرهابية في تونس ومصر واليمن ومازالت تدعمهم لتلحق هذه الدول بمخطط التقسيم والتفتيت الذي رسمته للمنطقة عبر مشروعها المعروف بـ«الشرق الأوسط الجديد»؟.

أم نذهب إلي ما هو أبعد عندما قامت بغزو العراق تحت المزاعم الواهية نفسها وهي امتلاكه أسلحة الدمار الشامل والسلاح الكيماوي، الحجة الجاهزة والمتكررة نفسها التي تسوقها للاعتداء علي كل من تشعر بأنه يمثل قوة يمكن أن تهدد مصالحها في المنطقة وتهدد حليفها الصهيوني.

أم نرجع إلي دعمها للعدو الصهيوني في حرب تشرين 1973 وإحداثها الثغرة لإجبار السادات علي إيقاف الحرب والدخول بعد ذلك في مفاوضات صلح مع العدو الصهيوني الذي انتهي باتفاقية «كامب ديفيد» وسبب كل الكوارث التي تمر في الأمة العربية حتي الآن، حيث أخرجت مصر من معادلة الصراع العربي- الصهيوني.

أم نعود إلي معاداتها للزعيم جمال عبد الناصر الذي وقف شوكة في حلقها بعد أن قاد ودعم كل حركات التحرر الوطني من الاستعمار علي كوكب الأرض، وساهم بتشكيل تكتل عالمي عرف بعدم الانحياز في ظل اشتعال الحرب الباردة بين الأمريكي والسوفييتي، هذا إلي جانب دعوته القوية للوحدة العربية، وبنائه تجربة تنموية مستقلة، وتحركاته الواعية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي مازالت بها أصوات مدوية علي خطا جمال عبد الناصر تقف بالمرصاد في وجه الأمريكي وتقول له مثلما قالها جمال في كل مناسبة وكان دائماً ما يردد: إذا رضي عني الأمريكي فلتعلموا أنني في الطريق الخطأ.

وإذا كانت الذريعة الجاهزة دائماً للاعتداء والبلطجة الأمريكية علي العراق ثم ليبيا وسورية والآن إيران هي أكذوبة «امتلاك أسلحة دمار شامل» فليتذكر العالم أجمع أن العدو الأمريكي هو الذي يمتلك كل أنواع هذه الأسلحة وهو الوحيد في العالم الذي قام باستخدامها منذ ما يقرب من خمسة وسبعين عاماً عندما ألقي بقنابله الذرية علي هيروشيما اليابانية في 6 آب 1945 ثم ناغازاكي في 9 آب من العام نفسه، ما أدي إلي مصرع ما يزيد علي 100 ألف إنسان ومحو مناطق بأسرها من علي الخريطة، هذا هو العدو الأمريكي ليس عدونا وحدنا بل عدو للإنسانية كلها.

ونعود مرة أخري إلي إيران التي تشكل أحد أهم القوي الاستراتيجية في منطقتنا، التي تهدد المصالح الأمريكية وتهدد أمن العدو الصهيوني، والتي تمكنت رغم الحصار والعقوبات الاقتصادية الرهيبة التي مورست عليها أن تنهض وتصبح قوة إقليمية لها وزنها، وكل تهديدات العدو الأمريكي لها لا يمكن أن تصل إلي مواجهة عسكرية، لأن الأمريكي يدرك تماماً قوة إيران ويعلم أن كل مصالحه وقواعده العسكرية في المنطقة والعدو الصهيوني سوف تكون تحت مرمي النيران الإيرانية إذا ما بدأت الحرب.

إذاً التهديدات الأمريكية لإيران تهدف في الأساس إلي استنزاف جديد للمال العربي الخليجي تحت زعم الحماية من إيران، لذلك يجب أن يفيق البعض من الغيبوبة ويدرك أن إيران دولة من دول منطقتنا وهي جارة وشريكة لنا في الجغرافيا، أما العدو الحقيقي فهو العدو الصهيوني المغتصب لأراضينا، وما يفعله العدو الأمريكي اليوم هو محاولة جديدة لخلق عدو وهمي لنا وهو إيران حتي ننسي عدونا الحقيقي، اللهم بلغت.. اللهم فاشهد!

المصدر: صحيفة تشرين السورية

انتهي** 1453**1110

