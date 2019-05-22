العمید بورجمشیدیان:

الحرس الثوری یسعي لترسیخ الامن وازالة الحرمان فی البلاد

طهران / 22 ایار /مایو /ارنا- اكد مساعد قائد القوة البریة للحرس الثوری للشؤون التنسیقیة العمید علی اكبر بورجمشیدیان بان الحرس یسعي لترسیخ الامن وازالة الحرمان فی البلاد.

وفی تصریح ادلي به للصحفیین الثلاثاء خلال مراسم التوقیع علي اتفاق لبناء 5 الاف و 252 وحدة سكنیة للمشمولین بالرعایة الاجتماعیة، اشار العمید بورجمشیدیان الي جهود القوة البریة لحرس الثورة لتوفیر المزید من الرخاء فی المناطق الاقل نموا فی البلاد وقال، ان مهمتنا الرئیسیة فی مناطق جنوب غرب وشمال غرب وغرب وجنوب شرق البلاد هی ترسیخ الامن مع التاكید علي توفیر فرص العمل وازالة الحرمان.
واضاف، ان اكثر من 35 الف مشروع انمائی تم تنفیذه من قبل القوة البریة للحرس الثوری لغایة الان لازالة الحرمان فی مختلف مناطق البلاد كما ان هنالك فی الوقت الحاضر 1600 مشروع للاسكان قید التنفیذ فی المناطق الاقل نموا فی البلاد من اجل خدمة المواطنین فی هذه المناطق.
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الحرس الثوری یسعي لترسیخ الامن وازالة الحرمان فی البلاد

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