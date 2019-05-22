بوتين وميركل وماكرون يؤكدون التزامهم بالتعاون مع إيران

طهران / 22 ايار /مايو /ارنا- أفاد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا الثلاثاء، التزام روسيا وفرنسا وألمانيا بالتعاون المتبادل المنفعة مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي.

وجاء في بيان الكرملين حسب وكالة 'سبوتنيك': 'خلال مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، تمت الإشارة إلي أهمية الحفاظ علي هذا الاتفاق، الذي يعد عاملاً رئيسيًا في الحفاظ علي الاستقرار والأمن الدوليين. وأكدت التزام روسيا وفرنسا وألمانيا لتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع إيران في مجال التجارة الاقتصادية'.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع اجراءات الحظر ضد طهران، بما في ذلك الثانوية، ضد الدول الأخري، التي تتعامل مع إيران.
وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني 'بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة'، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي.
ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع ايران.
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بوتين وميركل وماكرون يؤكدون التزامهم بالتعاون مع إيران

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