الجهاد الاسلامي: ورشة البحرين تهدف لتطبيق `صفقة القرن`

وفي تصريح صحفي صادر عن خالد البطش، قال، اننا نؤكد إدانتنا واستهجاننا لمسار التطبيع العربي الرسمي المتمثل باستضافة دولة البحرين ورشة عمل أمريكية صهيونية تهدف إلي فتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن الأمريكية الهادفة لتصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان 'السلام من أجل الازدهار'.

واضاف، نعتبر ذلك إذعاناً لقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزمرة البيت الأبيض, مجددين تصدينا لها بكل السبل الممكنة ورفضنا لهذه المؤامرة الهادفة الي تصفية حقوق شعبنا وتقسيم الدول العربية والإسلامية علي أسس طائفية وعرقية لاستدامة الصراع في المنطقة لصالح العدو الصهيوني .

ودعا البطش أبناء الأمة وأبناء الشعب البحريني والمنطقة الخليجية 'للتصدي لمخططات تصفية فلسطين وتهويد مسري النبي محمد (ص) وقيامة عيسي عليه السلام , ففلسطين ومقدساتها لا تقايض بالأموال ولا بملء البطون أو الجيوب رغم معاناة الحصار والعقوبات علي شعبنا , فهي قضية إجماع للأمة العربية والإسلامية ولا يمكن التنازل عنها' .

انتهي ** 2342

