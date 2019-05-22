المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة یرد علي تصریحات نظیره الفرنسی

وردا علي تصریحات نظیره الفرنسی الذی دعا ایران الي الالتزام بالاتفاق النووی بقوة واكد انهم عازمون علي حفظ الاتفاق النووی، قال موسوی فی تصریحه مساء الثلاثاء ملمحا الي ان قول الاوروبیین بتنفیذ الاتفاق مجرد ادعاء: ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لدیها الاستعداد لدعم الاتفاق النووی والالتزام به بذات الصورة التی دعمت فیها فرنسا وشركاؤها الاوروبیون الاتفاق طیلة العام الماضی وان تبذل كل ما بوسعها لتنفیذه – بالضبط مثل فرنسا- .

واضاف: نحن نعتقد ان مثل هذا السلوك یجب ان یكون مقنعا للفرنسیین الذین یدّعون دعم الاتفاق النووی بشكل كامل.

انتهي ** 2342

