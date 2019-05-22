روحانی: الربط الترانزیتی مع الدول الجارة ضرورة لتنمیة التجارة الحدودیة

ارومیة / 21 ایار /مایو /ارنا- اعتبر الرئیس الایرانی حسن روحانی الربط الترانزیتی مع الدول الجارة ضرورة لتنمیة التجارة الحدودیة.

وخلال مراسم وضع حجر الاساس لمشاریع لوزارة الطرق واعمار المدن وافتتاح مشاریع لوزارة الاتصالات فی محاظة اذربیجان الغربیة (شمال غرب ایران)، مساء الثلاثاء، قال الرئیس روحانی، انه فی هذا الاطار یجب ان یوضع فی جدول اعمال المؤسسات المعنیة تطویر الطرق والطرق السریعة فی المناطق الحدودیة وتنمیة الطرق السككیة.
واشار الرئیس روحانی الي تطویر الانشطة فی مجال تكنولوجیا المعلومات فی البلاد واضاف، ان اعمالا عظیمة قد انجزت فی هذا القطاع وان ربط القري بالشبكة الوطنیة للمعلومات هو ثمرة هذا العمل العظیم.
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التجارة الحدودیة

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روحانی: الربط الترانزیتی مع الدول الجارة ضرورة لتنمیة التجارة الحدودیة

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