جامعة التقنية والمهنية الايرانية تبحث مع السنغال سبل تعزيز التعاون العلمي

طهران/ 21 ايار / مايو/ ارنا – التقي رئيس مكتب التعاون العلمي والدولي للجامعة التقنية والمهنية في ايران 'فرج الله طالبي' برئيس مؤسسة التقنية والمهنية السنغالي 'ممدوباكي تيام' والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتقنية.

واشار طالبي الي انه شرح للجانب السنغالي، خلال اللقاء اليوم حول امكانيات وطاقات الجامعة الايرانية في مختلف المجالات، مضيفا كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والدولة السنغالية.
وتابع، انه وفقًا للمطالب التي اعلن عنها الوفد السنغالي، اتفق الجانبان علي وضع برامج لاقامة دورات تدريبية مشتركة في السنغال وبما يشمل المجالات الميكانيكية وصيانة كهرباء السيارات والآلات الزراعية وتصميم وتصنيع المجوهرات والمصنوعات الجلدية وكذلك ارسال الطلاب السنغاليين الي جامعة التقنية والمهنية في ايران.
وتقرر في نهاية اللقاء ايضا، ان يقوم المكتب الدولي في الجامعة الايرانية باعداد مسودة لوثيقة التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي.
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جامعة التقنية والمهنية الايرانية تبحث مع السنغال سبل تعزيز التعاون العلمي

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