السفير الروسي في طهران : لن نستأذن الولايات المتحدة للتعامل مع إيران

جاء ذلك خلال اللقاء بين جاغاريان مع محافظ جيلان (شمال) 'مصطفي سالاري' وعلي هامش مراسم تقديم القنصل العام الروسي الجديد في مدينة رشت مركز المحافظة.

واشار السفير الروسي لدي ايران إلي التطورات 'الملحوظة والايجابية' بين طهران ومسكو خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدا علي مواقف بلاده في تقديم كامل الدعم لايران وذلك رغم التهديدات والحظر من جانب الأمريكيين.

واضاف جاغاريان : ان روسيا دولة مستقلة ولا تستأذن من الولايات المتحدة للتعامل مع ايران، مشددا علي مواصلة النشاطات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره، قال سالاري : ان محافظة جيلان تعتبر من المحاور الرئيسية لتطوير العلاقات بين موسكو وطهران؛ مضيفا ان رئيسي البلدين أكدا دوما علي ضرورة توسيع العلاقات التجارية والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار محافظ جيلان إلي نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وايران بنسبة 60 في المائة؛ مبينا ان اكبر حصة من التعامل التجاري بين ايران وروسيا يعود الي مدينتي بندرانزلي وآستارا في محافظة جيلان.

**ح ح/ ح ع**

