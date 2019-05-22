رئیس الجمهوریة : الشعب الایرانی لن یركع امام المتغطرسین

ارومیة / 21 ایار / مایو / ارنا – قال رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی : ان الشعب الایرانی ورغم الضغوط التی یمرّ بها لكنه لن یرضخ للمتغطرسین.

وفی كلمته الیوم الثلاثاء خلال مراسم تدشین عدد من المشاریع التنمویة لدي المناطق الحدودیة بمحافظة اذربایجان الغربیة (شمال غرب)، اضاف روحانی : ان (هؤلاء المتغطرسین) زعموا بانهم قادرون علي كسر شوكة الجمهوریة الاسلامیة، لكن بالتزامن مع ظروف الحظر العصیبة نلاحظ الیوم المزید من الازدهار والتقدم فی البلاد.
ولفت رئیس الجمهوریة الي ان تدشین المشاریع التنمویة والبنیویة فی المحافظات الایرانیة، هو بمثابة الرّد الحازم من قبل الشعب علي تحركات البیت الابیض وتبدید مزاعمه الواهیة لثنی الشعب الایرانی امام ضغوطه.
وقال الرئیس روحانی : لطالما برهن الشعب الایرانی صموده وشموخه، واولئك الذین یهددوننا سرعان ما یضطرون الي التراجع عن مواقفهم وتهدیداتهم.
واكد ان صمود الشعب بوجه اعتي القوي العالمیة یعود الي ایمانه واخلاصه، ورغم الضغوط الناجمة عن مؤامرات الاعداء لكنهم عاجزون عن كسر ارادة هذا الشعب العظیم.
یذكر ان رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی توجه الیوم الثلاثاء الی محافظة اذربایجان الغربیة فی زیارة تفقدیة یقوم خلالها بافتتاح عدد من المشاریع الاعماریة والخدمیة والبنیویة فی ارجاء المحافظة؛ ورعي فی هذا السیاق مراسم تدشین سدّ 'سیلوة' الواقع فی مدینة بیرانشر وایضا سد 'بویلابوش' لتحویل المیاه فی مدینة خوی.
انتهي ** ح ع



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رئیس الجمهوریة : الشعب الایرانی لن یركع امام المتغطرسین

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