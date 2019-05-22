في تصريح لـCNN ؛

ظريف: لا تفاوض بين إيران وأميركا طالما الأخيرة لا تلتزم بتعهداتها

طهران/21 أيار/مايو/إرنا- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مقابلة مع قناة الـCNN، 'إيران لن تتفاوض مع إدارة دونالد ترامب، ما لم تحترم واشنطن طهران عبر الإلتزام بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي'.

وبحسب قناة الـCNN، حذر ظريف من أن اميركا 'تمارس لعبة بالغة الخطورة' في المنطقة عبر تعزيز تواجدها العسكري فيها.
وانتقد ظريف أميركا لإرسالها حاملة الطائرات 'يو إس إس إبراهام لينكولن' طائراتها القاذفة للقنابل إلي الخليج الفارسي؛ مضيفا انوجود كل هذه الأجهزة العسكرية في منطقة صغيرة هو بحد ذاته يعرضها للحوادث، لذلك يجب توخي الحذر الشديد؛ ومؤكدا 'أن الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة'.
وأشار الي نسحاب أميركا من الإتفاق النووي؛ قائلا، 'لقد تصرفنا بحسن نية ولا رغبة لنا في التفاوض مع أشخاص خرقوا وعودهم'.
وأكد ظريف، ان إيران لن تستسلم الي التهديدات وقال، ان إيران لن تجلس الي طاولة المفاوضات إثر الضغوط؛ مبينا ان إرساء التعامل يكمن في الإحترام لا في التهديد.
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محمد جواد ظريف

CNN

يو إس إس إبراهام لينكولن

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ظريف: لا تفاوض بين إيران وأميركا طالما الأخيرة لا تلتزم بتعهداتها

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