خلال مراسم تدشين مشاريع بنيوية في محافظة اذربايجان الغربية؛

روحاني يعرب عن ارتياحه لتحسن الظروف في بحرية اورومية

ارومية / 21 ايار / مايو / ارنا – اعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لتحسن الظروف في بحيرة ارومية (بمحافظة اذربايجان الغربية - شمال غرب)، وذلك بعد فترة من ظروف الجفاف التي مرت بها؛ مبينا ان منسوب المياه في البحيرة يبلغ حاليا 5,3 مليار متر مكعب.

تصريحات الرئيس روحاني هذه جاءت عصر اليوم الثلاثاء خلال رعايته مراسم تدشين سدّ 'سيلوة' الواقع في مدينة بيرانشر بمحافظة اذربايجان الغربية.
ولفت رئيس الجمهورية الي ان انجاز مشروع سد سيلوة تحقق في اطار المشاريع الاساسية والمؤثرة المدرجة علي سلّم برامج الحكومة، ويهدف الي انعاش بحيرة ارومية.
وتطلع روحاني الي تحسن الظروف نهائيا في بحيرة ارومية عبر تنفيذ واكمال باقي المشاريع قيد التنفيذ حاليا.
وعلي صعيد آخر، رعي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مراسم تدشين سد 'بويلابوش' لتحويل المياه في مدينة خوي (بمحافظة اذربايجان الغربية).
وفي تصريحح له بالمناسبة، قال روحاني : نحن سعداء لافتتاح هذا السد ونامل بان يسهم المشروع في دعم التقدم والاعمار داخل المنطقة والبلاد.
علما ان سد بويلابوش لتحويل المياه يقع علي نهر خوي الضخم وتم انشاؤه بهدف تنظيم وتحويل 51 مليون متر مكعب من المياه وبما يسهم في سدّ احتياج ما يبلغ الـ 6 الاف و500 هكتار من الاراضي الزراعية في بعض المناطق بمحافظة اذربايجان الغربية.
يذكر ان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني توجه اليوم الثلاثاء الي محافظة اذربايجان الغربية في زيارة تفقدية يقوم خلالها بافتتاح عدد من المشاريع الاعمارية والخدمية والبنيوية في ارجاء المحافظة.
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مشاريع اعمارية وخدمية وبنيوية

محافظة اذربايجان الغربية

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روحاني يعرب عن ارتياحه لتحسن الظروف في بحرية اورومية

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