رئيس جامعة صينية: ايران و الصين تعززان التعاون العلمي

وقال لينغ اليوم الثلاثاء في حوار مع ارنا، ان طريق الحرير يمثل فرصة جيدة لتنمية وتمتين العلاقات بين الصين وايران و في اطار هذا المشروع نستطيع تنمية التعاون في المجالات السياسية والثقافية و الفنية و الاقتصادية و التجارية.

واكد رئيس كلية الهندسة المعمارية في بكين علي انه وفي ظل الضغوط الامريكية علي البلدين فاننا باستطاعتنا تنمية التعاون السلمي بناءا علي المصالح المشتركة مبينا انه لايمكن فصل التنمية الثقافية والفنية عن التنمية السياسية والاقتصادية كونهما ضروري لتنمية العلاقات الثنائية بين الدول المختلفة.

واشارلينغ الي العلاقات التاريخية بين البلدين وقال ان ايران والصين بلدان يتمتعان بحضارة عريقة و تربطهما علاقات تاريخية قديمة وان هذا التاريخ هو حجر الاساس لتنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات.

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