وزير الأمن يدعو الي التماسك الوطني لاحباط مخططات نظام الهيمنة

واضاف حجة الإسلام سيد محمد علوي يوم الثلاثاء في اجتماع المجلس الإداري لمحافظة كرمانشاه (غرب) أن العدو ولاسيما اميركا يحاول القاء تداعيات المشاكل علي عدم فعالية الدولة والنظام، موضحا انه يتعين اطلاع الرأي العام وتوعية الشعب ازاء اجراءات وعداء الاستكبار ضد النظام الاسلامي والتغلب علي المشاكل بدراية وتدبر.

وبالإشارة إلي الظروف التي يفرضها الأعداء ضد بلدنا، وحتي حظر الرحلات الجوية من الدول المجاورة والقيود المفروضة علي الواردات والصادرات، قال علي المسؤولين ووسائل الإعلام، إن يعلنوا بان الأعداء يحاولون اركاع البلاد واضعافه.

وأكد علي التماسك الوطني والتعاطف والتناغم بين أبناء الشعب أمام مؤامرات الاعداء.

انتهي** 2344

