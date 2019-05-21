تعيين رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية والإيرانية

طهران/ 21 ايار/ مايو/ ارنا - - بدأت 'آن جينيت'، الطبيبة والسياسية الفرنسية، أعمالها كرئيسة لمجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية والإيرانية.

الطبيبة والسياسية الفرنسية البالغة من العمر 56 عاما هي ممثلة حركة 'الجمهورية الي الامام' في البرلمان الفرنسي، وهي بالاضافة الي انها رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية الإيرانية، سكرتيرة المجموعة الفرنسية في الاتحاد الدولي.
وهي أيضا عضوة مجموعات الصداقة البرلمانية الفرنسية مع كمبوديا والصين وبنغلاديش وأفغانستان وآسيا الوسطي وبروناي وماليزيا والفلبين وسنغافورة وبورما.
جينيت أيضا عضوة في لجنة الشؤون الخارجية والمكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية (OPECST) في فرنسا.
وعملت أيضا كعضوة في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ يونيو 2017.
في يناير 2005، أنشأت جنيت وكالة المساعدة في سنغافورة لتقديم خدمات الاستشارة للمهنيين الصحيين وأصحاب العمل.
كما عملت مع المنظمات غير الحكومية في قضايا الفتيات.
وتعمل جينت في البرلمان الفرنسي في لجنة الشؤون الخارجية.
من جانبها هنأت السفارة الفرنسية في طهران، تعيين جينيت كرئيسة لمجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإيرانية في الجمعية الوطنية .
ويترأس كاظم جلالي، ممثل طهران وري وشميرانات في مجلس الشوري الإسلامي، مجموعة الصداقة البرلمانية لإيران وفرنسا.
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تعيين رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية والإيرانية

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