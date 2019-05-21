الاتحاد الاسيوي يطالب ذوب آهن بتحديد ملعبه لمواجهة النصر

اصفهان/ 21 أيار/ مايو/ ارنا - طالب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، نادي ذوب آهن الايراني بتحديد ملعبه لمواجهة النصر السعودي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان من المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين علي ملعب كربلاء الدولي، اليوم الثلاثاء، لكن الاتحاد الاسيوي قرر تأجيل المباراة ونقلها من ملعب كربلاء الدولي، بسبب الاوضاع في المنطقة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها السومرية نيوز، فإن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، طلب من نادي ذوب اهن الايراني تحديد ملعب جديد محايد لمباراته امام النصر السعودي علي ان تجري يوم 26 او 27 او 28 من شهر حزيران الجاري.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلي ملاعب محايدة قبل ثلاث مواسم.
واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها علي أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.
انتهي** 2344



برچسب ها

ورزش

فريق ذوب اهن

كربلاء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الاتحاد الاسيوي يطالب ذوب آهن بتحديد ملعبه لمواجهة النصر

معظم المشاهدات

روحانی: الشعب والمسؤولون متفقون فی الرای علي الوقوف امام امیركا والحظر

روحانی: الشعب والمسؤولون متفقون فی الرای علي الوقوف امام امیركا والحظر

وزیر الخارجیة العمانی یصل الي طهران

وزیر الخارجیة العمانی یصل الي طهران

طهران تحذر من محاولات اثارة الفرقة والفتنة من خارج المنطقة

فی رسالة الي الامم المتحدة

طهران تحذر من محاولات اثارة الفرقة والفتنة من خارج المنطقة

جهانغیری: ترامب أظهر عبر تهدیده بأنه فی قمة الجهل بتاریخ إیران وحضارتها

جهانغیری: ترامب أظهر عبر تهدیده بأنه فی قمة الجهل بتاریخ إیران وحضارتها

طاقة انتاج ایران من الیورانیوم بنسبة 3.67 بالمائة بلغت 4 اضعاف

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذریة الایرانیة:

طاقة انتاج ایران من الیورانیوم بنسبة 3.67 بالمائة بلغت 4 اضعاف

أحدث الأخبار

تفكيك عصابة تهريب السلاح في سرخس

تفكيك عصابة تهريب السلاح في سرخس

تسمية عائلة ايرانية كافضل عائلة اجنبية في الصين

تسمية عائلة ايرانية كافضل عائلة اجنبية في الصين

رئيس جامعة صينية: ايران و الصين تعززان التعاون العلمي

رئيس جامعة صينية: ايران و الصين تعززان التعاون العلمي

وزير الأمن يدعو الي التماسك الوطني لاحباط مخططات نظام الهيمنة

وزير الأمن يدعو الي التماسك الوطني لاحباط مخططات نظام الهيمنة

وزیر الداخلیة: الظروف الامنیة فی الحدود تشهد تحسنا ملحوظا

وزیر الداخلیة: الظروف الامنیة فی الحدود تشهد تحسنا ملحوظا

موضوعات مرتبط