الاتحاد الاسيوي يطالب ذوب آهن بتحديد ملعبه لمواجهة النصر

وكان من المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين علي ملعب كربلاء الدولي، اليوم الثلاثاء، لكن الاتحاد الاسيوي قرر تأجيل المباراة ونقلها من ملعب كربلاء الدولي، بسبب الاوضاع في المنطقة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها السومرية نيوز، فإن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، طلب من نادي ذوب اهن الايراني تحديد ملعب جديد محايد لمباراته امام النصر السعودي علي ان تجري يوم 26 او 27 او 28 من شهر حزيران الجاري.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلي ملاعب محايدة قبل ثلاث مواسم.

واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها علي أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.

انتهي** 2344

