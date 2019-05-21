خاص بأرنا

ناشط امريكي : هدف ترامب من تهديد ايران هو تضليل الرأي العام الامريكي

نيويورك/21 ايار/ مايو/ ارنا- اعتبر الناشط السياسي الامريكي 'ارن منكاني' الرئيس الامريكي 'دونالد ترامب' هو الاسوأ في تاريخ الولايات المتحدة وقال : ترامب لاينوي الحرب مع ايران وان تهديداته تأتي في سياق تضليل الرأي العام واستغلالها للانتخابات القادمة .

واضاف منكاني اليوم الثلاثاء في حوار مع مراسل ارنا، اعتقد ان ترامب هو اسوأ رئيس عرفته الولايات المتحدة فهو يهدد في جميع تغريداته وهذا سيئ جدا لامريكا .
وقال مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الكونغرس 2018 عن ولاية كلورادو، فيما يتعلق بالاحداث الاخيرة في منطقة الخليج الفارسي وهل انها كانت مبرمجة من البنتاغون وحلفائها الاقليمين قال لا اعتقد ذلك فهي تهديدات غير مبرمجة مبينا ان جون بولتون هو من يرغب الدخول في حرب مع ايران ويشاطره الرأي وزير الخارجية بومبيو و وزير الدفاع باتريك شاناهان.
واشبه السياسي الامريكي الرئيس ترامب 'بسلاح دمار شامل' فتارة يطالب بعلاقات جيدة وتارة اخري يتحدث عن الحرب فهو شخص خطير غير صادق في اقواله.
واضاف منكاني لايوجد احد في امريكا يرغب بنشوب حرب اخري فنحن نريد الخروج من الشرق الاوسط مبينا ان اسرائيل والسعودية هما تحثان علي الحرب.
وقال من المؤسف جدا ان نري ايران ملتزمة بالاتفاق النووي ولكن امريكا تمارس الضغط عليها مؤكدا ان امريكا لاترغب بالدخول في حرب مع ايران و ان تصرفات ترامب هي للاستهلاك الداخلي والفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وفيما يتعلق باوروبا وموقفها من قرارات ترامب قال منكاني ان اوروبا ومنها فرنسا والمانيا تدرك تصرفات ترامب الحمقاء معربا عن اسفه لعدم قدرة اوروبا الوقوف امام هذه التصرفات ورفضها.
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ناشط امريكي : هدف ترامب من تهديد ايران هو تضليل الرأي العام الامريكي

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