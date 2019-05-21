تطوير التعاون البيئي بين إيران والإكوادور

طهران/ 21 ايار/ مايو/ ارنا - التقي السفير الإكوادوري في إيران 'خرمن اورتيغا آلميدا' برئيس مؤسسة حماية البيئة الإيرانية 'عيسي كلانتري'، وناقشا التعاون المشترك والوضع البيئي في البلدين.

كما بحث الجانبان، حول القضايا البيئية مثل حالة البيئة في الإكوادور وإيران، والظروف الجوية وجودة الوقود والبلاستيك والنفايات.
وقال كلانتري، انه ومنذ بداية العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس) تشهد طهران ولاول مرة هواء نظيف خال من التلوث خلال الستين يوما الماضية حيث قل نظيرها منذ 25 عاما، وفي الحقيقة فان طهران شهدت 30 يوما من الهواء النظيف و 30 يوما من الهواء المقبول.
وأضاف أن زيادة جودة الوقود الأحفوري وزيادة مراقبة عمليات الفحص الفني للسيارات هو أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض تلوث الهواء في البلاد.
وأشار كلانتري إلي مشاكل الدول الغنية بالنفط، وقال: في هذه البلدان، لا قيمة للبلاستيك واعتادوا علي استهلاك البلاستيك، والذي أصبح مشكلة بالنسبة للبيئة في البلاد.
من جانبه قال سفير الإكوادور في طهران: إن إيران أكثر جمالا وأفضل مما يقدمها حتي المسؤولون الإيرانيون انفسهم، وأعتقد أننا بحاجة إلي اعداد مسح لتقديم إيران وجمالها إلي العالم.
وقال 'خرمن أورتيغا ألميدا'، حول وضع البيئة في بلاده: لدي شعب الإكوادور وعي كبير بالبيئة وتلقوا الكثير من التعليم والتدريب في مجال البيئة، علي سبيل المثال عدم استخدام البلاستيك في الجزر.
وبالنسبة للطقس في عاصمة الإكوادور قال ان مناخ كيتو ونظرا لعدد سكانها القليل، ومن ناحية أخري، لا توجد الصناعات الكربونية، فهي نظيفة مثل هواء طهران في هذه الأيام، لكن المشكلة هي تلوث الأنهار، حيث يرمي الناس النفايات في الأنهار.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

التعاون البيئي

الاكوادور

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تطوير التعاون البيئي بين إيران والإكوادور

معظم المشاهدات

روحانی: الشعب والمسؤولون متفقون فی الرای علي الوقوف امام امیركا والحظر

روحانی: الشعب والمسؤولون متفقون فی الرای علي الوقوف امام امیركا والحظر

وزیر الخارجیة العمانی یصل الي طهران

وزیر الخارجیة العمانی یصل الي طهران

طهران تحذر من محاولات اثارة الفرقة والفتنة من خارج المنطقة

فی رسالة الي الامم المتحدة

طهران تحذر من محاولات اثارة الفرقة والفتنة من خارج المنطقة

جهانغیری: ترامب أظهر عبر تهدیده بأنه فی قمة الجهل بتاریخ إیران وحضارتها

جهانغیری: ترامب أظهر عبر تهدیده بأنه فی قمة الجهل بتاریخ إیران وحضارتها

طاقة انتاج ایران من الیورانیوم بنسبة 3.67 بالمائة بلغت 4 اضعاف

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذریة الایرانیة:

طاقة انتاج ایران من الیورانیوم بنسبة 3.67 بالمائة بلغت 4 اضعاف

أحدث الأخبار

تفكيك عصابة تهريب السلاح في سرخس

تفكيك عصابة تهريب السلاح في سرخس

تسمية عائلة ايرانية كافضل عائلة اجنبية في الصين

تسمية عائلة ايرانية كافضل عائلة اجنبية في الصين

رئيس جامعة صينية: ايران و الصين تعززان التعاون العلمي

رئيس جامعة صينية: ايران و الصين تعززان التعاون العلمي

وزير الأمن يدعو الي التماسك الوطني لاحباط مخططات نظام الهيمنة

وزير الأمن يدعو الي التماسك الوطني لاحباط مخططات نظام الهيمنة

وزیر الداخلیة: الظروف الامنیة فی الحدود تشهد تحسنا ملحوظا

وزیر الداخلیة: الظروف الامنیة فی الحدود تشهد تحسنا ملحوظا

موضوعات مرتبط