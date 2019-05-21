برهم صالح: المنطقة بحاجة لتفعيل الحوارات البناءة للوصول الي حلول جذرية

بغداد/21 ايار/مايو/ارنا- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال لقائه السفير التركي لدي العراق، فاتح يلدز، الإثنين، أن المنطقة بحاجة إلي تفعيل الحوارات البناءة للوصول إلي حلول جذرية تساعد علي تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي فيها.

وذكر بيان رئاسي عراقي، أن 'صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية التركية لدي العراق فاتح يلدز'.
وأكد صالح، ان 'المنطقة بحاجة الي تفعيل الحوارات البناءة بين جميع الاطراف وصولا الي حلول جذرية تساعد علي تثبيت الاستقرار الامني والسياسي فيها'.
وشدد، علي 'ضرورة توسيع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين'.
من جانبه، جدد السفير التركي 'دعم بلاده للعراق علي مختلف الصعد'، مؤكدا 'أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات امام تطوير العلاقات بين البلدين'.
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برهم صالح: المنطقة بحاجة لتفعيل الحوارات البناءة للوصول الي حلول جذرية

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