استهداف السفارة الأمریكیة سیاسة سعودیة لجر المنطقة إلي 'الفوضي العارمة'

واضاف فلاحت بیشه فی تغریدة علي تویتر، أن تعطیل الكونجرس لعملیة البحث عن الحقیقة حول احداث 11 سبتمبر كان خیانة للشعب الأمریكی، والذی لا یزال مستمراً.

و أشار رئیس لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی الي حادثتین، أولهما أطلاق صاروخین فی المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمریكیة ببغداد یوم الاثنین، والثانی 'دعوة لعقد قمة عربیة' من قبل الملك السعودی 'سلمان بن عبد العزیز' للتشاور والتنسیق مع قادة مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی والجامعة العربیة من أجل تشكیل تحالف ضد إیران، إن أمكن.

انتهي** 2344

