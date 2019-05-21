فلاحت بیشه:

استهداف السفارة الأمریكیة سیاسة سعودیة لجر المنطقة إلي 'الفوضي العارمة'

طهران/ 21 ایار/ مایو/ ارنا - كتب 'حشمت الله فلاحت بیشة' رئیس لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الإسلامی یوم الثلاثاء رداً علي التهدیدات الأمریكیة المتكررة ضد إیران: إستهداف السفارة الأمریكیة والدعوة لقمة عربیة، كلاهما جزء من سیاسة السعودیة لجر المنطقة الي الفوضي العارمة.

واضاف فلاحت بیشه فی تغریدة علي تویتر، أن تعطیل الكونجرس لعملیة البحث عن الحقیقة حول احداث 11 سبتمبر كان خیانة للشعب الأمریكی، والذی لا یزال مستمراً.
و أشار رئیس لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی الي حادثتین، أولهما أطلاق صاروخین فی المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمریكیة ببغداد یوم الاثنین، والثانی 'دعوة لعقد قمة عربیة' من قبل الملك السعودی 'سلمان بن عبد العزیز' للتشاور والتنسیق مع قادة مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی والجامعة العربیة من أجل تشكیل تحالف ضد إیران، إن أمكن.
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استهداف السفارة الأمریكیة سیاسة سعودیة لجر المنطقة إلي

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