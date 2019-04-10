خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماكرون

روحاني: تضحيات الحرس الثوري منعت سيطرة داعش علي بلدين بالمنطقة

طهران / 9 نيسان / ابريل /ارنا-- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني الخطوة الاميركية تجاه الحرس الثوري بانها استفزازية وخطيرة جدا ولا سابق لها في العلاقات الدولية، مؤكدا بانه لولا تضحيات الحرس الثوري لكان هنالك الان بلدان علي الاقل في المنطقة تحت سيطرة داعش.

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روحاني: تضحيات الحرس الثوري منعت سيطرة داعش علي بلدين بالمنطقة

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