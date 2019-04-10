كتائب القسام: أعطينا الأوامر بالضغط علي أسري العدو الصهيوني

غزة/ 9 نيسان/ أبريل/ أرنا- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس أنها أعطت الاوامر لوحدة الظل القسامية المسؤولة عن تأمين اسري الاحتلال الصهيوني للضغط علي اسري الاحتلال معاملة بالمثل وانتصارا لاسري المقاومة.

واكد الناطق باسم الكتائب ابو عبيدة في تصريح وصل مراسل 'ارنا' أن المعاملة التي تلقاها الجندي الصهيوني جلعاد شاليط خلال اسره في غزة لن تتكرر مع أسري العدو مجددا مع استمراره بالتنكيل بالاسري الفلسطينيين.
وأوضح أبو عبيدة ان قضية الاسري فوق كل اعتبار .
وبدأ الاسري في سجون الاحتلال اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي المعاملة القاسية في السجون.
وتحتجز المقاومة في غزة أربعة من جنود الاحتلال غير معروف مصيرهم منذ العام 2014 وترفض التفاوض بشأنهم قبل أن يطلق الكيان الصهيوني سراح 55 أسير محرر اعيد اعتقالهم بعد تحررهم ضمن صفقة تبادل في العام 2011.
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كتائب القسام: أعطينا الأوامر بالضغط علي أسري العدو الصهيوني
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