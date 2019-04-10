وزیر الداخلیة : القرار الامریكی ضد الحرس الثوری مؤشر علي معاداة واشنطن للحریة

طهران / 9 نیسان / ابریل / ارنا – قال وزیر الداخلیة عبد الرضا رحمانی فضلی ان قرار امریكا فی ادراج اسم الحرس الثوری علي لائحة 'المنظمات الارهابیة'، مؤشر علي ذروة عداء هذا الكیان لكافة الاصوات المنادیة بالحریة والصمود بوجه الظلم والجور فی ارجاء العالم.

وفی تصریح له الیوم الثلاثاء، هنأ رحمانی فضلی بمناسبة حلول الیوم الوطنی لحرس الثورة الاسلامیة المصادف لـ 3 شعبان ذكري مولد الامام الحسین (علیه السلام)؛ مؤكدا ان الكیان الامریكی الارهابی اظهر عبر ادراج الحرس الثوری فی قائمة المنظمات الارهابیة بانه لن یلتزم بای من القرارات والمعاییر الدولیة كما لن یدخر جهدا فی مواصلة اجراءاته العدائیة الجائرة ضد جمیع الحركات المنادیة بالحریة ومكافحة الجور علي صعید العالم.
واكد وزیر الداخلیة ان حرس الثورة الاسلامیة من حیث الهیكلیة یعد احد الركائز العسكریة والدفاعیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ویحظي بمكانة مرموقة ومعزة لدي قلوب ابناء الشعب الایرانی وسائر شعوب المنطقة.
وعزا رحمانی فضلی اسباب امتعاض امریكا والكیان الصهیونی من الشعب الایرانی الي الانتصارات الكبري التی حققها الشعب فی مجال المقاومة والصمود امام جشع هذه الانظمة الشیطانیة والسلطویة.
وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة ادرج یوم امس الاثنین، اسم حرس الثورة الاسلامیة علی 'لائحة الارهاب'؛ وفی معرض الرد علی هذه الخطوة الغاشمة اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی، القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا بانها منظمات ارهابیة.
ویشكل حرس الثورة الاسلامیة جزءا من المنظومة الأمنیة للجمهوریة الاسلامیة ویضطلع بدور كبیر فی توفیر الأمن للبلاد ومكافحة الارهاب.
انتهي ** ح ع



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