فی بیان صادر عنها الیوم؛

قیادة قوي الأمن الداخلی تندد بالقرار الأمیركی ضد الحرس الثوری

طهران/9 نیسان/أبریل/إرنا- أصدرت قیادة قوي الأمن الداخلی الایرانیة الیوم الثلاثاء، بیانا أكدت خلاله دعمها الشامل لحرس الثورة الاسلامیة وأدانت بشدة إدراج هذه المؤسسة الثوریة علی لائحة الإرهاب الأمیركیة.

واكدت قیادة قوي الأمن الداخلی فی هذا البیان، ان حرس الثورة الاسلامیة یلعب دورا فریدا فی حمایة الثورة الاسلامیة ومبادئ الإمام الخمینی (رض)؛ واصفا حرس الثورة الاسلامیة بأنها قوات ثوریة وعسكریة ودؤوبة.
واضاف ان قوات حرس الثورة الاسلامیة وقفت وبكل ما لدیها من قوة وامكانیات، أمام العدو خلال حرب الثمانی سنوات المفروضة ولم تسمح بالإعتداء علی أرض ایران العزیزة؛ مضیفا ان هذه القوات وقفت علی الدوام صامدة فی الدفاع عن الثورة الاسلامیة، حیث ان دورها بات یتضح للجمیع یوما بعد یوم.
وأكدت، ان مزاعم ترامب خاویه وباطلة الی حد سخر بها المسؤول السابق بوزارة الخارجیة الامیركیة 'ریتشارد نیفیو' واعتبر هذه المزاعم بانها تأتی بسبب عجز واشنطن.
وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة ادرج یوم امس الاثنین، اسم حرس الثورة الاسلامیة علی 'لائحة الارهاب'؛ وفی معرض الرد علی هذه الخطوة الغاشمة اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی، القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا بانها منظمات إرهابیة.
ویشكل حرس الثورة الاسلامیة جزءا من المنظومة الأمنیة للجمهوریة الاسلامیة ویضطلع بدور كبیر فی توفیر الأمن للبلاد ومكافحة الارهاب.
انتهی**2018/أ م د



برچسب ها

سیاسی

ایران

الشرطة الایرانیة

ترامب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قیادة قوي الأمن الداخلی تندد بالقرار الأمیركی ضد الحرس الثوری

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یعزز قدراته الدفاعیة والهجومیة

اللواء جعفری خلال لقائه القائد العام للجیش؛

الحرس الثوری یعزز قدراته الدفاعیة والهجومیة

قیادة قوي الأمن الداخلی تندد بالقرار الأمیركی ضد الحرس الثوری

فی بیان صادر عنها الیوم؛

قیادة قوي الأمن الداخلی تندد بالقرار الأمیركی ضد الحرس الثوری

وزیر الداخلیة : القرار الامریكی ضد الحرس الثوری مؤشر علي معاداة واشنطن للحریة

وزیر الداخلیة : القرار الامریكی ضد الحرس الثوری مؤشر علي معاداة واشنطن للحریة

كتائب القسام: أعطينا الأوامر بالضغط علي أسري العدو الصهيوني

كتائب القسام: أعطينا الأوامر بالضغط علي أسري العدو الصهيوني

روحاني: تضحيات الحرس الثوري منعت سيطرة داعش علي بلدين بالمنطقة

خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماكرون

روحاني: تضحيات الحرس الثوري منعت سيطرة داعش علي بلدين بالمنطقة

أحدث الأخبار

قاسمي: العالم لن ينسي جرائم الكيان الصهيوني العدواني

قاسمي: العالم لن ينسي جرائم الكيان الصهيوني العدواني

روحاني: تضحيات الحرس الثوري منعت سيطرة داعش علي بلدين بالمنطقة

خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماكرون

روحاني: تضحيات الحرس الثوري منعت سيطرة داعش علي بلدين بالمنطقة

كتائب القسام: أعطينا الأوامر بالضغط علي أسري العدو الصهيوني

كتائب القسام: أعطينا الأوامر بالضغط علي أسري العدو الصهيوني

وزیر الداخلیة : القرار الامریكی ضد الحرس الثوری مؤشر علي معاداة واشنطن للحریة

وزیر الداخلیة : القرار الامریكی ضد الحرس الثوری مؤشر علي معاداة واشنطن للحریة

قیادة قوي الأمن الداخلی تندد بالقرار الأمیركی ضد الحرس الثوری

فی بیان صادر عنها الیوم؛

قیادة قوي الأمن الداخلی تندد بالقرار الأمیركی ضد الحرس الثوری

موضوعات مرتبط