قیادة قوي الأمن الداخلی تندد بالقرار الأمیركی ضد الحرس الثوری

واكدت قیادة قوي الأمن الداخلی فی هذا البیان، ان حرس الثورة الاسلامیة یلعب دورا فریدا فی حمایة الثورة الاسلامیة ومبادئ الإمام الخمینی (رض)؛ واصفا حرس الثورة الاسلامیة بأنها قوات ثوریة وعسكریة ودؤوبة.

واضاف ان قوات حرس الثورة الاسلامیة وقفت وبكل ما لدیها من قوة وامكانیات، أمام العدو خلال حرب الثمانی سنوات المفروضة ولم تسمح بالإعتداء علی أرض ایران العزیزة؛ مضیفا ان هذه القوات وقفت علی الدوام صامدة فی الدفاع عن الثورة الاسلامیة، حیث ان دورها بات یتضح للجمیع یوما بعد یوم.

وأكدت، ان مزاعم ترامب خاویه وباطلة الی حد سخر بها المسؤول السابق بوزارة الخارجیة الامیركیة 'ریتشارد نیفیو' واعتبر هذه المزاعم بانها تأتی بسبب عجز واشنطن.

وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة ادرج یوم امس الاثنین، اسم حرس الثورة الاسلامیة علی 'لائحة الارهاب'؛ وفی معرض الرد علی هذه الخطوة الغاشمة اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی، القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا بانها منظمات إرهابیة.

ویشكل حرس الثورة الاسلامیة جزءا من المنظومة الأمنیة للجمهوریة الاسلامیة ویضطلع بدور كبیر فی توفیر الأمن للبلاد ومكافحة الارهاب.

انتهی**2018/أ م د

