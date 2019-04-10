الحرس الثوری یعزز قدراته الدفاعیة والهجومیة

واستقبل اللواء جعفری الیوم الثلاثاء بمقر القیادة العامة للحرس الثوری، القائد العام للجیش اللواء 'سید عبد الرحیم موسوی' وعددا من كبار القادة والمسؤولین فی الجیش، وذلك بالتزامن مع حلول الیوم الوطنی للحرس الثوری، المصادف 9 نیسان (الثالث من شعبان/ذكري مولد سید الشهداء أبی عبد الله الحسین علیه السلام).

وأضاف، 'ان الأعداء لا یعلمون بأن الحرس الثوری، مكانه فی قلوب أبناء الشعب الإیرانی وكافة المضطهدین والمستضعفین بالعالم'؛ مؤكدا ان 'الحرس الثوری لا یستمد مصداقیته من أمیركا، كی یفقدها إثر قرارات من هذا القبیل'؛ مضیفا 'ان هذا الإجراء كان بالتأكید بضررهم ولصالح الحرس الثوری وتعزیز شعبیته أكثر فأكثر'.

وتابع انه 'لیثق الساسة الأمیركیین الحمقاء الذین دعموا هذا الإجراء، ان القدرات الدفاعیة والهجومیة للحرس الثوری ستتعزز أكثر مما هی علیه الآن'.

وتابع، ان الجیش والحرس الثوری وسائر القوات المسلحة فی البلاد، واقفون یدا بید للذود عن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وصیانة الأمن والهدوء للشعب حتي آخر قطرة من دمائهم'.

من جانبه، صرح القائد العام للجیش اللواء سید عبد الرحیم موسوی ، 'ان التخرصات الأمیركیة الحمقاء، أدت بنا الي الإعلان عن وقوفنا جنبا الي جنب الحرس الثوری فی وجه الأعداء حتي النهایة'.

وتابع، 'لیعلم الأعداء، انه عبر إتخاذ هكذا إجراءات، ستعزز مكانة الحرس الثوری فی قلوب أبناء الشعب لا سیما الأخوة فی الجیش وستزداد قلوبهم كراهیة ضد الأعداء الألداء للثورة الإسلامیة'.

وأشار الي صور القبض علي قوات المارینز الأمیركیة المعتدین علي المیاه الإیرانیة علي ید قوات الحرس الثوری؛ مؤكدا انه: 'لا خیار أمامنا سوي إذلال أعداءنا'.

وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة ادرج یوم امس الاثنین، اسم حرس الثورة الاسلامیة علی 'لائحة الارهاب'؛ وفی معرض الرد علی هذه الخطوة الغاشمة اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی، القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا بانها منظمات إرهابیة.

ویشكل حرس الثورة الاسلامیة جزءا من المنظومة الأمنیة للجمهوریة الاسلامیة ویضطلع بدور كبیر فی توفیر الأمن للبلاد ومكافحة الارهاب.

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