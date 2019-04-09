قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

واشارت صحیفة 'الیابان الیوم' (جابان تودی) فی تقریر نشرته الیوم الثلاثاء قرار ترامب اول اجراء امریكی لوضع قوة مسلحة اجنبیة فی قائمة الجماعات الارهابیة رغم ان اجزاء من الحرس الثوری خاصة فیلق القدس القویة التابع لحرس الثورة الاسلامیة كان قد استهدف قبل ذلك من قبل واشنطن.

واضاف التقریر انه علی رغم ان الحرس الثوری یتمتع بقوة كبیرة علی صعید الاقتصاد الایرانی لكن اتخاذ مثل هذا الاجراء من قبل أمریكا لا یخلف اثرا كبیرا علی هذه القوة العسكریة مع ذلك فإن بامكان قرار ترامب بشان وضع الحرس الثوری فی قائمة الجماعات الارهابیة سیؤدی الی تقویض النشاطات العسكریة والدبلوماسیة الامریكیة بشكل ملحوظ خاصة فی العراق.

ونقلت الصحیفة الیابانیة عن مسؤول بالبنتاغون الذی لم یكشف عن اسمه، ان 'القادة الامریكیین باتوا یشعرون بالقلق جراء تسمیة هذه القوة العسكریة، والتی من شانها ان تحث ایران علی الانتقام من القوات الامریكیة فی المنطقة'.

واضاف المسؤول الامریكی - بحسب الصحیفة - ان الی جانب العراق الذی یضم نحو 5200 جندی امریكی وسوریا التی بقی فیها نحو الفی جندی امریكی ان الاسطول الامریكی الخامس فی البحرین والقاعدة الجویة الامریكیة فی قطر ستكونان فی مرمی التهدیدات الایرانیة .

وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة ادرج یوم امس الاثنین، اسم حرس الثورة الاسلامیة علی 'لائحة الارهاب'؛ وفی معرض الرد علی هذه الخطوة الغاشمة اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی، القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا بانها منظمات ارهابیة.

ویشكل حرس الثورة الاسلامیة جزءا من المنظومة الأمنیة للجمهوریة الاسلامیة ویضطلع بدور كبیر فی توفیر الأمن للبلاد ومكافحة الارهاب.

انتهی** 1453/ ح ع**

