كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

وفی حدیث خاص مع وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) تطرق الیاسری الي القرار الامریكی الاخیر فی ادراج حرس الثورة الاسلامیة ضمن 'الجماعات الارهابیة'، قائلا : انه بعد ان استطاع المفاوض الایرانی البارع ان یأخذ بالرأی العام بالكامل ویغیر البوصلة التی كانت ترید امریكا من خلالها بشكل او بآخر الاساءة للشعب الایرانی والحكومة الایرانیة، وبعد ان اصبحت امریكا عاجزة عن تفكیك هذه الوحدة بین الشعب والحكومة الایرانیة، فهی الیوم ارادت ان توجه الامور باتجاه الحرس الثوری.

واضاف : ان الحرس الثوری افشل كل المؤامرات الامریكیة سواء كانت فی لبنان او سوریا او البحرین او الیمن، هذه الولادات التی اصبحت تمثل وجودا حقیقیا للحرس الثوری فی المنطقة هی التی اربكت الوجود الامریكی، الامریكان بطبیعتهم یریدون ان ینتقموا من هذا الاب الذی استطاع ان یوقف الاستكبار فی المنطقة ویغیر البوصلة بالكامل.

وتابع الیاسری : لانستغرب هذا القرار الامریكی وهو موضوع متوقع منذ الفترة التی جاء بها ترامب، لانه لیس لدیه غیر الحرس الثوری والمقاومة، فتارة یدرج المقاومة فی لائحة الارهاب، واخري یدرج الحرس الثوری.

وأوضح، ان 'هذا الموضوع بحد ذاته هو بمثابة اعلان حرب علي الجمهوریة الاسلامیة فترامب وبعد محاولاته منع كل الامكانیات لتطور الجمهوریة الاسلامیة وادراكه ان جمیع جهوده بهذا الاتجاه باءت بالفشل فهو الیوم یتخذ هذا القرار وهو لایعتبر قرارا اممیا وانما هو قرار دولة وقرار الدولة الامریكیة التی تذهب الیوم باتجاه الاحادیة القطبیة فی العالم علي انها ترید، أی امریكا ترید ان تكون هی المتولی والمتعهد وصاحبة الشأن والقرار والامر والنهی وتمتلك جمیع الامور فی العالم'.

ولفت القیادی فی قوات المقاومة العراقیة الي ان 'الشعوب المحبة للخیر والسلام وشعوب المقاومة ترفض مثل هكذا قرارات، هذه القرارات لن تجد ترحابا ولن تجد نجاحا، والشعب الایرانی والحرس الثوری البطل وابناء المقاومة فی العراق وسوریا ولبنان والیمن والبحرین وفی كل بقعة من بقاع المعمورة هم قادرون علي اخراس هذه المؤامرة واسكاتها ویبقي الصوت المدوی فی الافاق هو صوت الحریة وصوت السید الولی الامام الخامنئی اسال الله ان یحفظه للامة علما ومدافعا عن امتنا وشعوبنا الاسلامیة.

وأكد الامین العام لسرایا الخرسانی علي ان 'من ینشر الارهاب هو ترامب الاحمق، فهو ذاته سبق وان اعلن فی مدینة (فلوریدا) اثناء الانتخابات الامریكیة ان (سبب الفوضي فی الشرق الاوسط هو اوباما، وان داعش كانت من نتاج اوباما فی المنطقة من اجل التواجد الامریكی)، وهذه هی الحقیقة التی اعترفوا بها'.

وشدد 'كل ماحصل للعالم من قتل وذبح للابریاء، ومن تدریب واسناد ودعم للمجامیع الارهابیة كان علي ید القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة والتی اشاعت الفوضي فیها وما حدث فی العراق وسوریا وبقیة دول العالم، یكشف حقیقة اجرام هذه القوات بحق الشعوب، وما حصل ویحصل فی فلسطین المحتلة حیث یذبح ابناء الشعب الفلسطینی بدم بارد وتمنح الاراضی العربیة والاسلامیة الي الكیان الصهیونی، ویمكن هذا الكیان من اقدس بقعة لدي المسلمین وهی القدس الشریف وتتحول الي عاصمة للكیان الصهیونی بقرارات هؤلاء الارهابیین المتجاوزین علي حقوق الاسلام والانسانیة وعلي عهودهم ومواثیقهم واتفاقیاتهم'.

واستطرد قائلا، ان 'هؤلاء ارهابیون لیس لدیهم عهود او مواثیق او قیم فهم من نقض العهود التی وقعتها ایادیهم مع الجمهوریة الاسلامیة فیما یتعلق بالاتفاق النووی وبلا حیاء وامام انظار جمیع العالم، وهم من نقض الاتفاقیة الامنیة التی ابرموها مع العراق، فهم عادوا بقواتهم الي العراق، كانوا یقولون لن یستخدم العراق كدولة للاساءة الي دول الجوار، ثم یعلن ترامب بانه یرید ان یقیم القواعد الامریكیة فی العراق من اجل مراقبة ایران والمنطقة، وهذا هو الارهاب الحقیقی'.

واشار الیاسری الي ان 'الارهاب الحقیقی یتجسد فی التعدی علي اراضی الشعوب وسرقت خیراتها ونهب ثرواتها وقتلها والتجاوز علیها، ومنح اراضیها الي دول اخري، وخیر مثال علي ذلك هو قرار ترامب اعتبار الجولان السوریة ارضا تابعة للكیان الصهیونی'.

وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة ادرج یوم امس الاثنین، حرس الثورة الاسلامیة علی 'لائحة الارهاب'؛ وفی معرض الرد علی هذه الخطوة الغاشمة اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی، القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا بانها منظمات الارهابیة.

ویشكل حرس الثورة الاسلامیة جزءا من المنظومة الأمنیة للجمهوریة الاسلامیة ویضطلع بدور كبیر فی توفیر الأمن للبلاد ومكافحة الارهاب.

انتهي **ع ص/ ح ع **

