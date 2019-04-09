حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

واعتبر المكتب السياسي لحركة انصار الله في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، هذا القرار بانه 'يخدم بالدرجة الأولي العدو الصهيوني خصوصاً وأنه يأتي بعد سلسلة من القرارات العبثية بحق عدد من الحركات المقاومة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في فلسطين ولبنان والعراق والتي تكشف طبيعة العقلية الأمريكية الإجرامية وسياساتها العدوانية ضد الأنظمة والحركات الإسلامية المناهضة لها في المنطقة بشكل خاص وضد الشعوب الحرة في جميع أنحاء العالم'.

وأشار بيان المكتب السياسي لأنصارالله إلي أن 'أمريكا هي أم الاٍرهاب والراعي الأساسي له والمصدرة له إلي كل البلدان'.

ودعا البيان 'كل الشعوب الحرة في العالم' إلي رفض هذه القرارات العدوانية ورفض كل المخططات والتحركات الأمريكية والاسرائيلية؛ مؤكداً أن 'التحرك الفاعل لمواجهة القرارات الأمريكية هو الخيار الأنسب والأكثر جدوائية للحفاظ علي هويتنا وأرضنا وشعوبنا ومقدراتنا'.

المصدر : الموقع الرسمي لحركة انصار الله

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