وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

طهران / 9 نيسان / ابريل / ارنا – أكد وزير المالية الباكستاني 'اسد عمر' علي ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة؛ قائلا : ان اسلام آباد ترغب في تعزيز تعاونها التجاري مع طهران وانقرة.

وخلال مؤتمر في العاصمة الباكستانية اسلام اباد اليوم الثلاثاء، انتقد 'عمر' الحظر الأمريكي ضد ايران؛ معتبرا اياه بانه إجراء تمييزي وغير مشروع.
وأضاف أن باكستان يمكن أن تعزز انشطتها التجارية عبر إيران وتركيا مع أوروبا وخارجها، فيما يمكن لتركيا وإيران التجارة عبر باكستان والهند مع الصين.
وتابع : ان اغلاق هذه الطرق لن يكون مجديا لأحد.
واكد الوزير الباكستني : إن تعزيز التعاون التجاري بين دول المنطقة يمكن أن يؤدي إلي ازدهار وتنمية مجتمعات هذه الدول.
وتفيد التقارير الواردة إلي أن الصادرات الايرانية إلي باكستان شهدت نموا بنسبة 38 ٪ خلال العام الماضي.
انتهي**ح ح/ ح ع**



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