الولايات المتحدة لا تملك القدرة علي إضعاف القوات المسلحة الإيرانية

وعلي هامش الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي اليوم الثلاثاء وفي معرض رده علي الأجراء الأمريكي الاخير في 'ادراج حرس الثورة الاسلامية ضمن قائمة الجماعات الارهابية'، اكد العميد حاتمي القوات المسلحة الايرانية انها جيش مخلص لله تعالي؛ مضيفا ان مثل هذه القوات كمثل الأخوين يرتدون ملابس مختلفة لكنهما يقفان إلي جانب بعضهما الآخر في صف واحد.

وتابع أن الولايات المتحدة وبارتكابها مثل هذه الحماقات لن تتمكن من بث الخلافات بين صفوف القوات المسلحة الايرانية.

واضاف : إن نواب البرلمان وباعتبارهم ممثلي الشعب الايراني قاموا بارتداء الزي الرسمي للحرس الثوري؛ مردفا : لقد قمنا بارتداء هذا الزي لنعلن 'كلنا حرس الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية وحماة السيادة الوطنية واستقلال البلاد'.

ولفت العميد حاتمي الي أن الأجراء الأمريكي له خلفية قانونية ضعيفة و انه سخيف ومبتذل لدرجة حتي استبعد ان يقوم أحد علي صعيد العالم لدعم هذا الإجراء.

واضاف، ان الحرس الثوري الإيراني و وفقًا للدستور، يعد قوة عسكرية رسمية تابعة للجمهورية الإسلامية الايرانية ويتمتع بسجل ساطع في الدفاع عن الوطن، وهو أكثر القوات المسلحة شعبية.

انتهي**ح ح/ ح ع**

