وزير الدفاع :

الولايات المتحدة لا تملك القدرة علي إضعاف القوات المسلحة الإيرانية

طهران/ 9 نيسان / ابريل / ارنا – قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي : إن أمريكا لا تستطيع من خلال اجراءاتها السخيفة أن تفرق بين القوات المسلحة الايرانية كما أنها لا تمتلك القدرة علي تقويض اقتدار هذه القوات.

وعلي هامش الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي اليوم الثلاثاء وفي معرض رده علي الأجراء الأمريكي الاخير في 'ادراج حرس الثورة الاسلامية ضمن قائمة الجماعات الارهابية'، اكد العميد حاتمي القوات المسلحة الايرانية انها جيش مخلص لله تعالي؛ مضيفا ان مثل هذه القوات كمثل الأخوين يرتدون ملابس مختلفة لكنهما يقفان إلي جانب بعضهما الآخر في صف واحد.
وتابع أن الولايات المتحدة وبارتكابها مثل هذه الحماقات لن تتمكن من بث الخلافات بين صفوف القوات المسلحة الايرانية.
واضاف : إن نواب البرلمان وباعتبارهم ممثلي الشعب الايراني قاموا بارتداء الزي الرسمي للحرس الثوري؛ مردفا : لقد قمنا بارتداء هذا الزي لنعلن 'كلنا حرس الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية وحماة السيادة الوطنية واستقلال البلاد'.
ولفت العميد حاتمي الي أن الأجراء الأمريكي له خلفية قانونية ضعيفة و انه سخيف ومبتذل لدرجة حتي استبعد ان يقوم أحد علي صعيد العالم لدعم هذا الإجراء.
واضاف، ان الحرس الثوري الإيراني و وفقًا للدستور، يعد قوة عسكرية رسمية تابعة للجمهورية الإسلامية الايرانية ويتمتع بسجل ساطع في الدفاع عن الوطن، وهو أكثر القوات المسلحة شعبية.
انتهي**ح ح/ ح ع**



برچسب ها

سياسي

العميد حاتمي

القوات المسلحة الايرانية

أمريكا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الولايات المتحدة لا تملك القدرة علي إضعاف القوات المسلحة الإيرانية

معظم المشاهدات

الولايات المتحدة لا تملك القدرة علي إضعاف القوات المسلحة الإيرانية

وزير الدفاع :

الولايات المتحدة لا تملك القدرة علي إضعاف القوات المسلحة الإيرانية

وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

قائد عسكری عراقی :

كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

صحیفة یابانیة :

قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

أحدث الأخبار

الحرس الثوري يعزز قدراته الدفاعية والهجومية

اللواء جعفري خلال لقائه القائد العام للجيش؛

الحرس الثوري يعزز قدراته الدفاعية والهجومية

قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

صحیفة یابانیة :

قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

قائد عسكری عراقی :

كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

موضوعات مرتبط