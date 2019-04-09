اللواء باقری : امریكا ستواج ردا حازما لو ارتكبت ای حماقة

طهران / 9 نیسان / ابریل / ارنا - ندد رئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة 'اللواء محمد باقری' باجراء الادارة الامیركیة ضد حرس الثورة الاسلامیة؛ مؤكدا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لن تلتزم الصمت ازاء هذا القرار الغاشم وتصنف فی اجراء مماثل قوات الجیش الامریكی فی منطقة جنوب غرب اسیا المسماة بـ 'سنتكوم' بالارهابیین وفیما اذا ارتكبت هذه القوات ایة حماقة فانها ستواجه ردنا الحازم.

وفی كلمة له الیوم الثلاثاء امام منتسبی الاركان العامة للقوات المسلحة بمناسبة الیوم الوطنی للحرس الثوری، اشار الي مقولة الامام الراحل (رض) انه 'عندما تثار حفیظة العدو ضدكم فاعلموا انكم علي النهج الصحیح'؛ مضیفا ان غضب امیركا المجرمة تجاه الحرس الثوری تزامنا مع ذكري یوم الحرس الثوری هو ناجم عن عجزها امام هذا الجهاز القانونی والثوری؛ الامر الذی یبعث علي البهجة لكونه یشیر الي ان الحرس الثوری یسیر علي مدي العقود الاربعة الماضیة باتجاه تحقیق مبادئ الثورة الاسلامیة.
واردف رئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة، ان الجمهوریة الاسلامیة المقتدرة لن تلتزم الصمت ازاء هذا القرار الاخرق وردت باجراء مماثل فی تصنیف قوات الجیش الامیركی المتواجدة فی منطقة جنوب غرب اسیا المسماة 'سنتكوم'، بانها قوات ارهابیة وحذرتها من ارتكاب ایة حماقة لانها ستواجه ردنا الحازم.
وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة ادرج یوم امس الاثنین، اسم حرس الثورة الاسلامیة علی 'لائحة الارهاب'؛ وفی معرض الرد علی هذه الخطوة الغاشمة اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی، القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا بانها منظمات ارهابیة.
ویشكل حرس الثورة الاسلامیة جزءا من المنظومة الأمنیة للجمهوریة الاسلامیة ویضطلع بدور كبیر فی توفیر الأمن للبلاد ومكافحة الارهاب.
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اللواء باقری : امریكا ستواج ردا حازما لو ارتكبت ای حماقة

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