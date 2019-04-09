السفير البريطاني السابق في سوريا :

علي الولايات المتحدة أن تقدر دور الحرس الثوري في مكافحة الإرهاب

لندن/ 9 نيسان / ابريل / ارنا - قال السفير البريطاني السابق في سوريا 'بيتر فورد' : إن الحرس الثوري لعب دورًا شجاعًا وبناءًا في هزيمة الجماعات الإرهابية داخل سوريا والعراق؛ مضيفا : يتوجب علينا في الغرب أن نقدر الجهود القيمة التي قدمتها إيران وخاصة الحرس الثوري الايراني.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، اعتبر فورد الذي كان سفير بريطانا في سوريا بين الاعوام 2003 الي 2006، القرار الأمريكي في ادراج اسم حرس الثورة الاسلامية علي قائمة المجموعات الارهابية، بانه إجراء وهمي؛ مبينا أن أمريكا إما فقدت فهمها للواقع أو تسعي لتحقيق اهداف سياسية غير معروفة.
وقال السفير البريطاني السابق في سوريا : ان حكومة ترامب ولسوء الحظ لا تلتزم بالمسؤولة أمام أي شخص وانما تخضع لقانون الغابة.
كما وصف 'فورد' قرار أمريكا ضد الحرس الثوري الذي جاء بالتزامن مع انتخابات الكيان الصهيوني، بانه هدية لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو لدعمه في الفوز بالانتخابات.
وأكد ان السياسة الأمريكية تفتقر الي الثبات والانسجام في الوقت الراهن؛ واصفا تصرفات أمريكا بأنها رمز للبلطجة والغطرسة في العالم.
انتهي**ح ح/ ح ع**



برچسب ها

سياسي

ايران

أمريكا

الحرس الثوري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

علي الولايات المتحدة أن تقدر دور الحرس الثوري في مكافحة الإرهاب

معظم المشاهدات

الولايات المتحدة لا تملك القدرة علي إضعاف القوات المسلحة الإيرانية

وزير الدفاع :

الولايات المتحدة لا تملك القدرة علي إضعاف القوات المسلحة الإيرانية

وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

قائد عسكری عراقی :

كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

صحیفة یابانیة :

قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

أحدث الأخبار

الحرس الثوری یعزز قدراته الدفاعیة والهجومیة

اللواء جعفری خلال لقائه القائد العام للجیش؛

الحرس الثوری یعزز قدراته الدفاعیة والهجومیة

قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

صحیفة یابانیة :

قرار ترامب بشان الحرس الثوری له تداعیات كثیرة علي امریكا

كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

قائد عسكری عراقی :

كل ماحصل من قتل وذبح للابریاء تقف وراؤه القوات الامریكیة المنتشرة فی المنطقة

حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

حركة أنصارالله تندّد بالقرار الامريكي ضد الحرس الثوري

وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

وزير المالية الباكستاني يؤكد علي تطوير العلاقات مع ايران وتركيا

موضوعات مرتبط