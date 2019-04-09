علي الولايات المتحدة أن تقدر دور الحرس الثوري في مكافحة الإرهاب

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، اعتبر فورد الذي كان سفير بريطانا في سوريا بين الاعوام 2003 الي 2006، القرار الأمريكي في ادراج اسم حرس الثورة الاسلامية علي قائمة المجموعات الارهابية، بانه إجراء وهمي؛ مبينا أن أمريكا إما فقدت فهمها للواقع أو تسعي لتحقيق اهداف سياسية غير معروفة.

وقال السفير البريطاني السابق في سوريا : ان حكومة ترامب ولسوء الحظ لا تلتزم بالمسؤولة أمام أي شخص وانما تخضع لقانون الغابة.

كما وصف 'فورد' قرار أمريكا ضد الحرس الثوري الذي جاء بالتزامن مع انتخابات الكيان الصهيوني، بانه هدية لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو لدعمه في الفوز بالانتخابات.

وأكد ان السياسة الأمريكية تفتقر الي الثبات والانسجام في الوقت الراهن؛ واصفا تصرفات أمريكا بأنها رمز للبلطجة والغطرسة في العالم.

انتهي**ح ح/ ح ع**

