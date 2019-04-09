الحرس الثوري يقف في طليعة مكافحة الارهاب في المنطقة

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، اضاف عباسوف انه نتيجة للتعاون والنشاط المشترك لدول المنطقة، بما في ذلك إيران وحرس الثورة الإسلامية وسوريا والعراق وروسيا وتركيا وحزب الله اللبناني، كان التغلب علي داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية في المنطقة ممكنا، وأن هذه الحقيقة لا تخفي علي أحد في العالم.

وتابع : من الواضح أنه لولا الحرس الثوري الإسلامي وفيلق القدس، لقامت تلك الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا والعراق باثارة أوضاع صعبة في المنطقة وتسببت في ايجاد مشاكل خطيرة للدول الاقليمية اليوم.

وقال هذا المحلل الأذربيجاني : ان ما يدعو للاستغراب هو أنه علي الرغم من جميع هذه الخدمات القيمة التي يقدمها الحرس الثوري في مكافحة الإرهاب داخل المنطقة، غير أن الحكومة الأمريكية تقوم بادراجه ضمن 'المجموعات الارهابية'، فيما تقوم هي بدعم الإرهابيين في المنطقة وذلك من خلال نقلهم إلي مناطق آمنة كي تستخدمهم في تنفيذ سياساتها المشؤومة.

واعتبر عباسوف اجراءات الادارة الحالية الأمريكية بانها غالباً ما تكون غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

وأشار إلي أن القرارات المتعلقة بإعلان القدس عاصمة للنظام الصهيوني، وقضية الجولان وكذلك القرار الأخير بشأن الحرس الثوري ، هي اجراءات امريكية تتعارض والقانون الدولي.

كما اعتبر قرار دونالد ترامب ادراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية بانه يفتقر إلي اسس قانونية ويعد تدخلا في الشؤون ايران الداخلية.

انتهي**ح ح/ ح ع**

