فی تصریح لـ'رویترز'

مسؤولون أمیركیون: قرار ترامب ضد الحرس الثوری لایعنی إعلان حرب

طهران/9 نیسان/أبریل/إرنا- قال مسؤولون أمیركیون فی تصریح لوكالة 'رویترز' للأنباء حول قرار الرئیس الأمیركی دونالد ترامب بتصنیف حرس الثورة الاسلامیة الذی یشكل جزءا من القوات المسلحة الایرانیة، علي لائحة الإرهاب قالوا: 'ان الجیش الأمیركی لم یتلق تعلیمات مباشرة بهذا الشان'؛ مضیفین 'ان هذا القرار لا یعنی إعلان الحرب ضد ایران'.

وكتبت وكالة رویترز للأنباء فی تقریر لها تحت عنوان 'امیركا صنفت الحرس الثوری منظمة ارهابیة فی خطوة غیرمسبوقة'، جاء نقلا عن مسؤولین امیركیین طلبوا عدم ذكر أسمائهم كتبت، 'ان تسمیة الحرس الثوری بالارهابی لایعتبر بمثابة بدء تغییر سلوك الجیش الامیركی تجاه الحرس الثوری كالسلوك الذی یمارس تجاه القاعدة او داعش او ارهابیین آخرین'.
واضافوا، 'ان كبار قادة الجیش الامیركی یشاركون قلق الرئیس الامیركی دونالد ترامب بشان ایران والحرس الثوری لكنهم عارضوا منذ مدة طویلة تسمیة الحرس الثوری كمنظمة ارهابیة بسبب خوفهم بان یواجه هذا الاجراء رد فعل قوی ضد القوات الامیركیة فی الشرق الأوسط'.
وقالوا، 'ان تصنیف الحرس الثوری بالارهابی لایكون بمثابة الدخول فی حرب مع ایران او قتل مجموعات ایرانیة اطلاقا وان الجیش الامیركی لم یتلق تعلیمات مباشرة لمطاردة القوات الایرانیة'.
من جانبه قال المسؤول السابق فی وزارة الخارجیة الامیركیة 'جیسون بلازكیس' الذی اشرف علی عملیة تسمیة منظمات خارجیة بالارهابیة قال، 'ان تصنیف الحرس الثوری كمنظمة ارهابیة له طابع رمزی فقط وانجز هذا الامر لاسباب سیاسیة داخلیة حیث یمكن ان یاتی بعواقب قاتلة للقوات الامیركیة'.
وفی إجراء مماثل، أصدر المجلس الأعلی للأمن القومی الإیرانی أمس الإثنین، بیانا ندد خلاله بشدة الإجراء اللاقانونی والخطیر للولایات الأمیركیة المتحدة فی إدراج حرس الثورة الإسلامیة علی 'لائحة المنظمات الإرهابیة الخارجیة'؛ واصفا الولایات المتحدة الأمیركیة بـ'الحكومة الداعمة للإرهاب' و'القیادة المركزیة الأمیركیة المعروفة بسنتكوم' وكافة القوات المنتسبة لها بـ'الجماعات الإرهابیة'.
انتهی**2018/أ م د**



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مسؤولون أمیركیون: قرار ترامب ضد الحرس الثوری لایعنی إعلان حرب

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