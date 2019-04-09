اللواء رحيم صفوي: إذا ما إتخذ الأميركان أي خطوة خاطئة سيتلقون ردا حاسما

وفيما أشار الي الإجراء ضد الإيراني لرئيس الولايات المتحدة في إدراج الحرس الثوري علي اللائحة الأميركية للجماعات الإرهابية صرح اللواء صفوي: ان أكبر خطأ ستراتيجي وسياسي وعسكري إرتكبته أميركا، هو وصف الحرس الثوري بـ'الإرهابي'؛ والذي لا يتفق مع العقل والقوانين الدولية وان الإجراء المماثل للجمهورية الإسلامية في تصنيف القيادة الأميركية المركزية المتواجدة في غرب آسيا والمعروفة إختصارا بـ'سنتكوم' وكافة القوات المنتسبة لها علي لائحة الإرهاب، كان إجراء طبيعيا تماما.

وفيما يخص القرار المنفعل لترامب، أضاف المستشار الأعلي لقائد الثورة الاسلامية، ان الإجراء ضد الإيراني لرئيس جمهورية الولايات المتحدة في إدراج الحرس الثوري علي اللائحة الأميركية للإرهاب، جاء بتأثير من اللوبي الصهيوني وبتمويل من السعودية، الي جانب نفوذ صهر ترامب 'كوشنر' عليه.

وأضاف رحيم صفوي، ان الإرهاب الحكومي يتمثل في أميركا والكيان الصهيوني، وإذا ما لم يكن الدعم الأميركي للسعوديين، لما تمكنوا من الهجوم علي اليمن؛ مضيفا ان الأميركان وعلي مدي العقدين الأخيرين، إرتكب الأميركان العديد من المجازر بحق الشعوب المضطهدة في أفغانستان والعراق واليمن، وان الأميركان ووفقا لإعترافهم، أدوا دورا رئيسيا في تكوين داعش، كما انهم قاموا بنقل الدواعش الي أفغانستان، بعد هزيمة هؤلاء الإرهابيين التكفيريين في سوريا والعراق؛ مؤكدا ان الأميركان يستخدمون الإرهاب الحكومي أداة لإدارة زمام أمورهم.

وفيما يخص رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أي تهديد محتمل، قال المستشار الأعلي لقائد الثورة الاسلامية: ان العسكريين الأميركان يعرفون جيدا قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري وإذا ما إتخذ الأميركان أي خطوة خاطئة سيتلقون ردا مقتدرا وان بيان البيت الأبيض وترامب سيلحق هزيمة ستراتيجية بأميركا وقال ان هذا الإجراء الأميركي جاء نتيجة لفشل أميركا أمام قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري علي الساحتين السورية والعراقية ونتيجة للقضاء علي الإرهابيين الدواعش؛ مؤكدا ان الشعوب الإسلامية في جميع أنحاء العالم يحبون قوات الحرس الثوري وان الشعب الإيراني العظيم يثمن ويدعم تضحيات أبناءه في الحرس الثوري والتعبئة والقوات المسلحة.

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