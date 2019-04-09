هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة تحذر من تداعیات القرار الامریكی الاخیر

واضاف البیان انه من خلال التحقیق فی الاجراءات المتهورة التی مارستها امریكا المجرمة فی المنطقة علي مدي العقود الماضیة، تتبلور هذه الحقیقة بان واشنطن لم تدّخر جهدا فی سیاق توفیر ملاذ امن للكیان الصهیونی وتبریر جرائم هذا الكیان القاتل للاطفال وزعزعة الاستقرار علي صعید منطقة غرب اسیا.

وتابع البیان، ان امریكا وفی ضوء دعمها الخفی والعلنی للجماعات الارهابیة مثل داعش والقاعدة والنصرة ودورها الرئیسی فی تكوین هذه الجماعات، عمدت الي القیام بممارسات ارهابیة واذكاء الفوضي فی ارجاء العالم؛ حیث ان التطورات علي مدي السنوات الاخیرة فی العراق وسوریا وافغانستان، والدعم السافر لتنظیم داعش الارهابی یشكل احد نماذح هذه الممارسات الرامیة الي زعزعة الاستقرار الاقلیمی من جانب الولایات المتحدة الامریكیة.

واكدت هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة فی بیانها، ان حرس الثورة الاسلامیة بوصفه احد ركائز القوات المسلحة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، ظهر منذ انتصار الثورة الاسلامیة فی طلیعة الدفاع عن مبادئ الاسلام والشعب الایرانی الثوری ومقارعة جبهة الاستكبار.

ونوّه البیان بالتضحیات والبسالات التی سطّرها الحرس الثوری بوصفه المؤسسة الثوریة المنبثقة من القاعدة الشعبیة خلال فترة الدفاع المقدس (حرب الثمانی سنوات المفروضة من قبل نظام صدام البائد علي ایران).

واستدل البیان بمقولة شهیرة للامام الخمینی (رض) 'تقدیرا لهذه التضحیات التی اضافت صفحة ذهبیة اخري فی تاریخ الحرس الثوری الحافل بالمفاخر والبسالات'، قوله 'لولا الحرس الثوری لما كان البلد قائما (الیوم)'.

واشار البیان الصادر عن هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الي دور حرس الثورة الاسلامیة فی القضاء علي سطوة 'الشجرة الخبیثة داعش' فی كل من سوریا والعراق وذلك تبلیة لدعوة السلطات فی كلا البلدین؛ مما كبّد امریكا الراعیة للارهاب فی المنطقة هزیمة فادحة اخري.

ولفت البیان الي ان اجراء الادارة الامریكیة الاخیر المتمثل فی اطلاق صفة 'الارهاب' علي حرس الثورة الاسلامیة، كشف عن جهودها المستمیتة والناجمة عن الافلاس والثأر للتمویه علي هزائمها فی المنطقة؛ وهی بطبیعة الحال فی ممارسات عدیمة الجدوي وسیكون مصیرها الفشل قطعا.

وفی ختام البیان، إذ هنأت هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة بمناسبة الیوم الوطنی لحرس الثورة الاسلامیة (9 نیسان ) والمصادف لذكري میلاد الامام الحسین علیه السلام (3 شعبان)، اكدت انها ستقوم بدورها واتباعا للقرار المماثل الصادر عن المجلس الاعلي للامن القومی (فی ایران)، بتصنیف الولایات المتحدة الامریكیة بأنه 'كیان راع للارهاب'، والقیادة المركزیة الامریكیة المسماة بـ 'سنتكوم' وكافة المقرات والوحدات والقوات التابعة لها بانها 'مجموعات ارهابیة'؛ ونظرا لهذا الاجراء (الامریكی) الغاشم ستتعامل مع قوات الجیش التابعة للقیادة المركزیة لهذا البلد، بوصفها جماعات ارهابیة ولن تدخر جهدا فی دعم اجراءات حرس الثورة الاسلامیة المناهضة للارهاب والتصدی لجماعة 'سنتكوم' الارهابیة.

انتهي ** ح ع

