خلال بيان له؛

الجيش يؤكد دفاعه عن الجمهورية الإسلامية متكاتفا مع الحرس الثوري

طهران/9 نيسان/أبريل/إرنا- أصدر جيش الجمهورية الإسلامية بيانا اليوم الثلاثاء، ندد خلاله الإجراء الأميركي السخيف المتمثل في إدراج الحرس الثوري علي قائمة الجماعات الإرهابية وأكد، انه وكما في السابق سيذود يدا بيد مع الحرس الثوري عن الجمهورية الإسلامية، وحتي آخر قطرة من دمه.

ويضيف الجيش خلال البيان، ان الحكومة الأميركية وفي تتمة سياساتها العدائية ضد النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، قامت بإدراج الحرس الثوري علي قائمة الجماعات الإرهابية؛ معتبرا هذا الإجراء السخيف بأنه فشل سياسي للسياسات السلطوية لأميركا في المنطقة وان الإنتصارات الخالدة والباعثة علي الفخر لجبهة المقاومة أمام الجماعات الإرهابية، حظيت بدعم من أميركا والكيان الصهيوني.
ويؤكد البيان: قد اتضح لأبناء العالم انه علي مدي التاريخ المعاصر، كانت الحكومة الأميركية علي الدوام أكبر داعم للجماعات الإرهابية علي صعيد العالم ومنطقة غرب آسيا وقامت بتوجيه ضربات عديدة الي العالم الإسلامي وفي إطار الإرهاب الحكومي وعبر إفتعال الفتن في المنطقة.
وذكّر، انه قد أميط اللثام عن الوجه المنافق لأميركا خلال السنوات الأخيرة في تكوين تحالفها المزيف ضد الإرهاب ودعمها للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا ومدها بالمال والعتاد، حيث كشف النقاب ساسة الإدارة الأميركية سابقا وحالا بمن فيهم رئيس الجمهورية الحالي لأميركا وخلال فترة حملاته الإنتخابية، عن محاولات أميركا في تكوين ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة ولم يكونوا يتصورن بأنهم سينفضحون أمام الرأي العام العالمي الي هذا الحد.
وأضاف البيان، ان الحرس الثوري وعلي العكس من أميركا وحلفاءها الإقليميين، كان يخوض علي مدي السنوات الأخيرة صراعا جادا ومستمرا مع الإرهاب في المنطقة، حيث لعب دورا فاعلا في القضاء علي هيمنة الجماعات الإرهابية علي العراق وسوريا.
وأشار الجيش، ان الإجراء المغامر لترامب والذي جاء في سياق الأهداف المشؤومة للصهيونية الدولية وفي خدمة الآليات الدعائية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتانياهو، لا يتسم بأي صفة قانونية وعقلانية وهو يرمز الي عجز الساسة الأميركان.
وندد بشدة جيش الجمهورية الإسلامية خلال بيانه الإجراء اللاقانوني وغير الحكيم لأميركا في إدراج الحرس الثوري علي قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرا هذا الإجراء الهش بأنه عامل لإنعدام الأمن والمساس بالهدوء والسلام في منطقة غرب آسيا الساخنة والتعدي علي حق السيادة والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد انه وكما في السابق سيذود متكاتفا مع الحرس الثوري عن الجمهورية الإسلامية وأهدافها وإنجازاتها، حتي آخر قطرة من دمه.
وفي ختام البيان، هنأ جيش الجمهورية الإسلامية بمناسبة حلول الأعياد الشعبانية المباركة وذكري مولد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام واليوم الوطني للحرس الثوري؛ معتبرا هذه القوة المنبثقة عن الثورة، بأنها دعامة قوية للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحصن منيع للشعوب المسلمة والمضطهدة بالمنطقة؛ مؤكدا ان الجيش علي أهبة الإستعداد، في سياق مهامه الجوهرية في الحفاظ علي الإستقلال وحراسة الجمهورية الإسلامية ودعم الحرس الثوري.
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الجيش يؤكد دفاعه عن الجمهورية الإسلامية متكاتفا مع الحرس الثوري

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