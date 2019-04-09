العراق يعلن افتتاح منفذ سيران بند بانه رسميا

اربيل/9 نيسان / ابريل / ارنا – اعلنت الحكومة العراقية رسميا افتتاح منفذ 'سيران بند بانه' الحدودي بين اقليم كردستان العراق وايران (غربي البلاد) وذلك من اجل توسيع نطاق التبادل التجاري وتيسير ظروف المسافرين بين البلدين.

وقال المدير العام للحدود العراقية 'شاكر الجبوري' : إنه تم منح الجهات المعنية أكثر من 25 هكتارا من الأراضي بهدف إضفاء الطابع الرسمي علي منفذ 'سيران بند بانه' الواقع في اقليم كردستان العراق.
وأضاف أنه وفقًا للتقارير الواردة سيكون هذا المنفذ بوابة أخري للحدود الرسمية بين إيران والعراق.
وفي معرض اشارته إلي وجود بعض المنافذ الحدودية غير الرسمية فداخل اقليم كردستان العراق، أكد الجبوري أن الحكومة لم تقرر اغلاق أي حدود غير رسمية بين البلدين.
علما انه مع إضفاء الطابع الرسمي علي منفذ سيران بند بانه، أصبح للعراق أربعة حدود رسمية مع إيران في اقليم كردستان العراق.
انتهي**ح ح/ح ع **



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العراق يعلن افتتاح منفذ سيران بند بانه رسميا

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