نواب البرلمان يطالبون بتعزيز مكانة الحرس الثوري في مواجهة امريكا

وافاد م ارسل 'ارنا' من مقرّ البرلمان، ان 189 نائبا من اجمالي 198 شاركوا في الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي عصر اليوم الثلاثاء، صوّتوا بالإيجاب للتعجيل في المصادقة علي مشروع القرار هذا.

وعقب الانتهاء من عملية التصويت، ردّد النواب هتافات 'الله اكبر' و'الموت لامريكا'؛ منددين بالاجراء الامريكي الغاشم في ادراج حرس الثورة الاسلامية علي لائحة 'الجماعات الارهابية'.

وجاء في مقدمة مشروع القرار، انه نظرا لقرار رئيس جمهورية امريكا بوصفها الدولة الراعية والمؤسسة لتنظيم داعش الارهابي والمسؤولة عن كافة الجرائم الارهابية لهذه العصابة الاجرامية في غرب اسيا، وعلي خلفية تصنيف الحرس الثوري تحت عنوان 'منظمة ارهابية' من قبل الرئيس الامريكي، وذلك رغم الدور المميز الذي جسده حرس الثورة الاسلامية في هزيمة داعش وغيره من المنظمات الارهابية التكفيرية في منطقة غرب اسيا، ونظرا الي ان هذا القرار من جانب قادة البيت الابيض بشان اطلاق صفة 'الارهاب' علي قوة عسكرية رسمية لدي احدي الدول يتعارض علي صعيد المجتمع الدولي مع كافة المعايير القانونية والاخلاقية، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في اطار القوانين الدولية ان تتخذ اجراء مماثلا قبال هذا القرار العدائي واللاقانوني من جانب رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية، وبذلك فقد تم طرح مشروع قرار دعم الحرس الثوري وتعزيز مكانته في مواجهة امريكا للمصادقة عليه علي وجه العجالة من قبل البرلمان.

كما جاء في البند الاول من مشروع القرار هذا، ان هكذا اجراءات من جانب واشنطن تؤدي الي تقويض السلام والاستقرار في المنطقة؛ مضيفا انه وفقا لهذا القانون سيتم تصنيف جميع القوات العسكرية والامنية والاستخبارية التابعة للولايات المتحدة الامريكية التي تنشط في منطقة غرب اسيا وكافة المنتسبين الحقيقيين والحقوقيين الذي يمثلونها في المنطقة، سيتم تصنيفهم جميعا ضمن لائحة الجماعات الارهابية.

ويضيف هذا القرار ان تقديم اي نوع من الدعم المالي والتقني والتعليمي والخدمي وغير ذلك الي تلك القوات سيدرج وفقا لهذا القانون علي قائمة النشاطات الارهابية.

انتهي ** ح ع

