الحرس الثوري الإيراني علي قائمة الشرف العالمي

واضاف البيان : إن تكتل الجمعيات الداعمة للمقاومة، إذ يستهزئ بهذا القرار الذي يشابه في مضامينه قرار اعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني وقرار ضم الجولان العربي السوري، يؤكد وقوفه ودعمه للحرس الثوري الإيراني وقيادته في مواجهة رأس الشيطان الأكبر.

ويدرك التكتل، كما كافة المقاومين، أن هذا الإجراء الأميركي هو نتيجة طبيعية للدور المركزي الذي يقوم به الحرس الثوري في دعم قوي المقاومة في كل مكان في مواجهة الاستعمار الأميركي الجديد للمنطقة.

وصرح بأن هذا القرار، إنما يأتي نتيجة طبيعية للألم الذي يشعر به الكيان الصهيوني من تعاظم قوي المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا، والذي اكتمل بوجود هذا العملاق علي حدود فلسطين المحتلة مما شكل حالة من الهلع لدي قادة العدو، أجبرتهم علي الهرولة نحو الأبله ترامب طلبا للإنقاذ من هذا الحرس الذي بات اليوم اقرب إليهم ويكاد في لحظة زمن قد يغير تاريخ وجغرافيا المنطقة.

ويعتبر التكتل أن كل من يوضع علي قوائم الإرهاب الاميركي، إنما ينال شرف معاداة هذا الوحش، وأنه أصبح بمكان يشكل خطراً أكيدا ووجوديا لدولة الاحتلال، طفل ترامب المدلل في المنطقة.

واضاف البيان : سيبقي الحرس الثوري الإيراني، ومعه كل قوي المقاومة في المنطقة العربية والإسلامية، الشوكة التي ستخنق هذا المارد المتغطرس، والتي بدأت بوادر موته وهلاكه وتفوقه تظهر تباعا.

وحيا التكتل قوي المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق والبحرين، وفي كل دولة استباحها الظلم الأميركي وأعوانه.

كما حيا التكتل الحرس الثوري الإيراني عمودا فقريا لهذا الجسد المقاوم، والجمهورية الإسلامية في ايران بقيادة الامام القائد علي الخامنئي رأسا مفكرا يقودنا نحو النصر الإلهي المؤكد والاخير في إزالة هذا الكيان من منطقتنا وكسر شوكة الظلم الأميركي عن شعوبنا.

انتهي** 2344

