حركة الأمة: تصنيف الحرس الثوري 'إرهابياً' هو دعم أميركي إضافي لنتنياهو عشية الانتخابات

بيروت/ 9 نيسان/ ابريل/ ارنا - رأت حركة الأمة، في بيان لها، أن القرار الأميركي الذي يصنف الحرس الثوري في الجهورية الإسلامية بالإرهاب، هو الإرهاب بعينه، لأن هذا 'الحرس' كان وما زال له باع طويل في مواجهة الإرهاب التكفيري، وتحقيق الانتصارات الكبري عليه.

وأعتبرت أن هذه الخطوة تؤكد علي الدور الأميركي في صناعة هذا الإرهاب من جهة، وعلي الخضوع للمشروع الإرهابي الأكبر في المنطقة وهو الإرهاب الصهيوني من جهة ثانية، وخصوصاً أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يعمل منذ وقت طويل لإدراج الحرس الثوري علي قائمة الإرهاب الأميركية، من أجل جر الولايات المتحدة اكثر إلي المستنقع 'الإسرائيلي'.
وأكدت 'الحركة' أن قرار دونالد ترامب الجديد لم يكن مفاجئاً، وهو جاء عشية الانتخابات في فلسطين المحتلة، ليشكل جرعة دعم للإرهابي بنيامين نتنياهو؛ المتهم بالفساد والسرقة واستغلال السلطة لمصالح شخصية وعائلية.
وإذ حيّت 'الحركة' قرار مجلس الأمن القومي الإيراني باعتبار القوات الأميركية في المنطقة قوات إرهابية وداعمة كبري للإرهاب، شددت علي أن القرار الأميركي الجديد لن ينعكس إلاَّ مزيداً من العمل والإصرار لدي محور المقاومة الممتد من اليمن إلي فلسطين إلي لبنان مروراً بسورية والعراق وصولاً إلي طهران، من أجل مواجهة العدوان، وإلحاق الهزيمة بالمشروع الإرهابي وحماته ومموليه، وإسقاط 'صفقة القرن' التي يتحضر المحور الأميركي ـ الصهيوني ـ الرجعي العربي لإعلانها.
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