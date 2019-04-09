رابطة الشغيلة في لبنان تدين القرار الأمريكي بوصف حرس الثورة منظمة إرهابية

وأكدت أن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، إنما هو قوة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، أسهمت في دعم سورية والعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من المنظمات الإرهابية التي صنَّعتها الولايات المتحدة، زعيمة الإرهاب العالمي باعتراف ترامب نفسه، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

ولفتت قيادة رابطة الشغيلة إلي أن القرار الأمريكي الإرهابي إنما يندرج في سياق محاولة تشويه صورة الحرس الثوري لدوره الريادي في دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني والإسهام مع الجيش العربي السوري وحلفائه في تحقيق الانتصارات علي قوي الإرهاب الداعشي والقاعدي، وتحرير معظم الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في سورية، وبالتالي احباط المخطط الأمريكي الصهيوني في اسقاط الدولة الوطنية السورية المقاومة، ومحاولة حصار المقاومة، وعزل الجمهورية الاسلامية الإيرانية .

وأكدت قيادة رابطة الشغيلة إنّ إدارة العدوان والإرهاب العالمي في واشنطن اتخذت هذا القرار الإرهابي العدواني ضد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية في سياق سلسلة قراراتها الأخيرة المتمثلة باعترافها بالسيادة الصهيونية علي الجولان العربي السوري المحتل، وقبل ذلك الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة كيان الاحتلال الصهيوني الاستيطاني العنصري، وجري توقيت هذه القرارات لتعزيز موقف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية التي بدأت اليوم في كيان الاحتلال، وفي نفس الوقت لتمكين ترامب من الحصول علي دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لمنع أدانته وعائلته من اتهامات الفساد وتلقّي الدعم الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كما رأت قيادة رابطة الشغيلة ان قرار ترامب يندرج في سياق المخطط الأمريكي الصهيوني لتحويل بوصلة الصراع باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدلاً من أن تكون باتجاه كيان العدو الصهيوني الغاصب للأراضي العربية في فلسطين والجولان وأجزاء من جنوب لبنان.

وختمت قيادة رابطة الشغيلة بيانها بالتأكيد علي الوقوف إلي جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الأمريكي الإرهابي الذي يستهدفها عبر الحصار الاقتصادي، مؤكدة ان التوصيفات الأمريكية لا قيمة أو مفاعيل لها، لأنها توصيفات ليست صادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة، وترفضها معظم دول وشعوب العالم التي تقاوم الهيمنة الأمريكية الاستعمارية، وتعاني من الإرهاب الأمريكي السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني.

كما دعت أحرار العالم إلي التضامن والوقوف إلي جانب إيران ضد الهجوم الإرهابي الأمريكي المستمر عليها.

انتهي** 2344

